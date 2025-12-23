Secretaria de Educação abre inscrições para cursos técnicos EAD da Etepac
Seleção oferece 5.850 vagas em 11 cursos semipresenciais em polos de todo o estado
A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abriu, nesta terça-feira (23), as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos EAD semipresenciais da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac). Ao todo, estão disponíveis 5.850 vagas em 11 cursos, com inscrições abertas até o dia 29 de dezembro, pelo site https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel.
Processo seletivo acontece em etapa única
A seleção será realizada por meio de prova objetiva de língua portuguesa e matemática, de caráter eliminatório e classificatório. As provas ocorrerão entre os dias 5 e 16 de janeiro, em 115 polos de apoio presencial localizados em Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem). O resultado final está previsto para 28 de janeiro.
Quem pode participar
Podem concorrer às vagas estudantes matriculados no 2º ano do ensino médio, para os cursos concomitantes, ou candidatos que já tenham concluído o ensino médio, no caso dos cursos subsequentes. As formações têm duração de um ano e meio, com encontros presenciais uma vez por semana.
Cursos disponíveis
Vagas destinadas aos cursos técnicos em:
Administração
Biblioteconomia
Desenvolvimento de Sistemas
Design de Interiores
Design Gráfico
Logística
Multimídia
Recursos Humanos
Secretaria Escolar
Segurança do Trabalho
Tradução e Interpretação em Libras
Cronograma do processo seletivo
Período de inscrição dos candidatos(as)
De 23 a 29 de dezembro
O edital completo está disponível para consulta no site da Secretaria de Educação.
