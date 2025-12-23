A- A+

Capacitação Secretaria de Educação abre inscrições para cursos técnicos EAD da Etepac Seleção oferece 5.850 vagas em 11 cursos semipresenciais em polos de todo o estado

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abriu, nesta terça-feira (23), as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos EAD semipresenciais da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac). Ao todo, estão disponíveis 5.850 vagas em 11 cursos, com inscrições abertas até o dia 29 de dezembro, pelo site https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel.

Processo seletivo acontece em etapa única

A seleção será realizada por meio de prova objetiva de língua portuguesa e matemática, de caráter eliminatório e classificatório. As provas ocorrerão entre os dias 5 e 16 de janeiro, em 115 polos de apoio presencial localizados em Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem). O resultado final está previsto para 28 de janeiro.

Quem pode participar

Podem concorrer às vagas estudantes matriculados no 2º ano do ensino médio, para os cursos concomitantes, ou candidatos que já tenham concluído o ensino médio, no caso dos cursos subsequentes. As formações têm duração de um ano e meio, com encontros presenciais uma vez por semana.

Cursos disponíveis

Vagas destinadas aos cursos técnicos em:

Administração

Biblioteconomia

Desenvolvimento de Sistemas

Design de Interiores

Design Gráfico

Logística

Multimídia

Recursos Humanos

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Tradução e Interpretação em Libras

Cronograma do processo seletivo

Período de inscrição dos candidatos(as)



De 23 a 29 de dezembro

O edital completo está disponível para consulta no site da Secretaria de Educação.

Com informações da assessoria

