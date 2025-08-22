A- A+

Educação Secretaria de Educação de Olinda divulga edital para cursos gratuitos de idioma e tecnologia As inscrições começam na segunda-feira (25), às 8h, e devem ser feitas exclusivamente pela internet

A Secretaria de Educação de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, lançou um edital voltado para o ensino de cursos gratuitos de idiomas e tecnologia.

Por meio do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), a iniciativa oferece oportunidades de capacitação para jovens e adultos.

Com inscrições que terão início na segunda-feira (25), às 8h, os cursos serão presenciais, mas também poderão contar com aulas online para completar a carga horária.

As aulas vão acontecer de 1º de setembro a 12 de dezembro de 2025, na sede do NTECI. O endereço do local é rua 15 de Novembro, nº 135, no bairro do Varadouro, em Olinda.

No total, serão ofertadas 606 vagas. Elas estão distribuídas entre cursos de inglês, espanhol e francês, além de Microsoft Office e montagem e manutenção de computadores.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site oficial.

O edital também está disponível para consulta.

As vagas são limitadas, e a seleção será feita por meio da ordem de inscrição. No entanto, a inscrição online equivale apenas a uma reserva de vaga.

Para garantir a matrícula, o estudante deverá apresentar ao professor os documentos originais de RG e CPF, além do código de pré-matrícula gerado no ato da inscrição, confirmando seu nome completo e e-mail durante o primeiro dia de aula.

É importante que os dados informados no momento da inscrição estejam corretos e atualizados, já que serão usados para emissão do certificado de conclusão.

Para este semestre, há vagas destinadas à ampla concorrência e outras reservadas ao público da Melhor Idade (50+). É importante ressaltar que pessoas com mais de 50 anos também poderão disputar vagas na ampla concorrência. A idade mínima para inscrição é de 16 anos.

Confira os cursos disponível e o respectivo número de vagas:



Idiomas

Espanhol Básico (215 vagas, sendo 35 para a Melhor Idade)

Espanhol Básico II (45 vagas)

Espanhol Conversação (35 vagas)

Inglês Básico (120 vagas, sendo 30 para a Melhor Idade)

Francês Básico II (20 vagas, sendo 10 para a Melhor Idade)



Tecnologia

Microsoft Office (116 vagas, sendo 20 para a Melhor Idade)

Montagem e Manutenção de Computadores (60 vagas)



Acesse o edital e o link para inscrição

Veja também