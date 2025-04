A- A+

Educação Secretaria de Educação de Olinda lança dital para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia As inscrições serão on-line, no site do NTECI

A Secretaria de Educação de Olinda, através do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTECI – , Comunicação e Idiomas), lança, nesta segunda-feira (7), cursos gratuitos nas áreas de Idiomas e Tecnologias.

As inscrições para os cursos serão exclusivamente on-line, por meio do site do NTECI. O link para inscrição será disponibilizado na própria plataforma a partir das 8h da manhã desta terça-feira (8), horário em que o processo seletivo será oficialmente aberto.

Secretaria de Educação de Olinda

Ao todo, são oferecidas 586 vagas para formação inicial, em modalidade presencial, com possibilidade de carga horária complementar online, caso necessário.

Os cursos contemplam três diomas — Inglês, Espanhol e Francês — e capacitações em tecnologia, como Microsoft Office, Excel Avançado e Manutenção e Montagem de Computadores.

A idade mínima para inscrição é de 16 anos, e não há limite máximo de idade. Inclusive, algumas turmas disponibilizam vagas específicas para pessoas a partir dos 50 anos.

Os candidatos deverão apresentar CPF e RG no primeiro dia de aula, como forma de confirmação da matrícula.



As aulas têm início no dia 10 de abril e seguem até o dia 4 de julho. No ato da inscrição, o candidato poderá conferir as datas das aulas do curso escolhido.

Confira os cursos disponíveis e o número de vagas:

Idiomas

Espanhol Básico: 160 vagas (25 para melhor idade)

Espanhol Intermediário: 30 vagas

Espanhol Conversação: 35 vagas

Inglês Básico: 120 vagas (30 para melhor idade)

Francês Introdutório: 35 vagas (15 para melhor idade)

Tecnologia

Microsoft Office: 116 vagas (20 para melhor idade)

Excel Avançado: 30 vagas

Manutenção e Montagem de Computadores: 60 vagas

Confira o cronograma dos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação de Olinda:

Lançamento do edital: 7/4 (segunda-feira)

Início das inscrições: 8/4 (terça-feira), às 8h

Início das aulas: 10/4 (quarta-feira)

Término das aulas: 4/7

Veja também