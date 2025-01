A- A+

A Secretaria de Educação de Pernambuco abriu, nesta segunda-feira (20), as inscrições para cursos técnicos gratuitos nas modalidades presencial e à distância (EAD).

Na modalidade presencial, são oferecidas 8.370 vagas distribuídas pelas 56 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em todas as regiões de Pernambuco. O edital pode ser conferido aqui.

As opções para o modelo presencial são nas áreas Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Gastronomia, Nutrição e Dietética, Mecânica, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Agente Comunitário em Saúde, Design Gráfico e Design de Interiores.

As vagas são destinadas para pessoas que já concluíram o Ensino Médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de janeiro, através do site https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel/.

O processo seletivo conta com as modalidades com e sem a realização de prova. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 21 de janeiro e o início das aulas no dia 26 de fevereiro.

Aulas à distância

Na modalidade Educação a Distância (EAD) semipresencial, estão sendo oferecidas 11.456 vagas em 11 cursos técnicos, distribuídos em diferentes regiões do estado.

As vagas são voltadas para os cursos de Educação Profissional Técnica, na modalidade EAD Semipresencial, nas formas de organização subsequente e concomitante. O edital pode ser conferido aqui.

Entre as formações oferecidas estão: Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Recursos Humanos, Biblioteconomia, Segurança do Trabalho, Design Gráfico e Design de Interiores. As vagas estão distribuídas em todas as regiões do estado.

Secretaria de Educação de PE oferece mais de 8 mil vagas em cursos técnicos gratuitos Foto: Secretaria de Educação de Pernambuco/Divulgação

Para ingressar nos cursos EAD concomitante, é preciso estar matriculado no segundo ano do Ensino Médio. Já para o EAD subsequente, é preciso ter concluído o Ensino Médio.

Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de janeiro, exclusivamente pelo site https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel/.

O processo seletivo também terá as modalidades com e sem a realização de prova. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 21 de fevereiro e o início das aulas no dia 26 do mesmo mês.

Confira cronograma

Cronograma COM realização de provas para aulas presenciais:

Período de inscrição dos candidatos: 20/01 a 30/01/2025

Realização das provas objetivas: 03/02 a 14/02/2025



Divulgação da prova para revisão: 17 e 18/02/2025

Cronograma SEM realização de provas para aulas presenciais:

Período de inscrição dos candidatos: 20 a 30/01/2025

Divulgação da Lista Preliminar de Candidatos Classificados para matrículas diretas: 03/02/2025

Cronograma COM realização de provas na modalidade EAD:

Período de inscrição dos candidatos: 20/01 a 30/01/2025

Realização das provas objetivas: 03/02 a 14/02/2025

Divulgação da prova para revisão: 17 e 18/02/2025

Divulgação do Resultado Definitivo (após os recursos): 21/02/2025



Cronograma SEM realização de provas na modalidade EAD:

Período de inscrição dos candidatos: 20 a 30/01/2025

Divulgação da Lista Preliminar de Candidatos Classificados para matrículas diretas: 03/02/2025

Início das aulas: 26/02/2025

