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Pernambuco Secretaria de Educação de Pernambuco abre inscrições para 8 mil vagas em cursos técnicos gratuitos Oportunidades nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) são voltadas para quem já concluiu o Ensino Médio; inscrições começam nesta quinta (25) e vão até 2 de julho

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abriu, nesta quinta-feira (25), as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos na modalidade subsequente - voltada para estudantes que já concluíram o Ensino Médio.



Ao todo, as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) estão ofertando 8.040 vagas gratuitas em diversas regiões do Estado. Os interessados têm até o dia 2 de julho para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da secretaria.





A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, por meio de uma prova objetiva online contendo 20 questões de Língua Portuguesa e Matemática.



Os exames agendados serão aplicados entre os dias 6 e 14 de julho, em formato digital, no horário escolhido pelo próprio estudante no ato da inscrição. O resultado geral do processo seletivo está previsto para o dia 21 de julho.



Cotas e ações afirmativas

A distribuição das vagas obedecerá a critérios de inclusão social, destinando 80% do total ofertado para estudantes que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas da rede pública.



Dentro desse grupo, metade das oportunidades (50%) será reservada prioritariamente para alunos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.

Para além dos critérios socioeconômicos e de histórico escolar, o processo seletivo também assegura ações afirmativas para públicos específicos.



Dessa forma, 5% do total de vagas serão destinadas ao preenchimento por pessoas com deficiência (PCD), enquanto outros 5% serão formalmente reservados para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.



Para mais informações, o edital completo do processo seletivo está disponível no site oficial.



Confira o cronograma completo:

25/06 a 02/07 - Período de inscrição dos candidatos

06/07 a 14/07 - Realização das provas objetivas

16/07 - Período de revisão das provas

16/07 - Recursos da prova

21/07 - Divulgação do resultado definitivo (após análise dos recursos)

22/07 a 24/07 - Período de matrícula da primeira classificação

28/07 - Segunda classificação (primeiro remanejamento)

29/07 e 30/07 - Período de matrícula da segunda classificação

03/08 - Terceira classificação (segundo remanejamento)

04/08 e 05/08 - Período de matrícula da terceira classificação

27/07 - Início das aulas

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