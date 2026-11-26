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Educação Secretaria de Educação de Pernambuco abre mais de 8 mil vagas para cursos técnicos EaD Ofertada pela Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac), a formação é semipresencial

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abre o processo seletivo, na próxima segunda-feira (30), com 8.793 vagas para cursos técnicos de Ensino à Distância (EaD) semipresencial da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac). As inscrições devem ser realizadas por meio do site educacao.pe.gov.br até o dia 11 de dezembro.

As vagas são para os cursos técnicos de biblioteconomia, secretaria escolar, tradução e interpretação de libras, logística, recursos humanos, administração, design gráfico, desenvolvimento de sistemas, design de interiores, segurança do trabalho e multimídia.

Ao todo, são cinco eixos tecnológicos, distribuídos em 106 polos em 71 municípios de Pernambuco. Executada pela Etepac, a iniciativa também conta com apoio de Polos de Apoio Presencial de Educação à Distância sediados em outras Escolas Técnicas e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem).

O processo seletivo ocorrerá em etapa única, por meio de prova objetiva, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. As avaliações serão aplicadas de forma remota, com data e horário escolhidos pelo candidato na inscrição. Cabe ao candidato garantir um computador devidamente equipado com acesso à internet para realizar o exame. Para dar suporte aqueles que não possuem computador ou acesso à internet, os laboratórios de informática de polos de apoio presencial estarão disponíveis para a realização das provas.

As formações possuem um ano e meio de duração, com encontros presenciais uma vez por semana. Os cursos dividem-se nas modalidades concomitante - voltada para estudantes no segundo ano do ensino médio - e subsequente, direcionada a quem já concluiu essa etapa de ensino.

Confira o edital.

CRONOGRAMA

Período de inscrição dos candidatos(as): 30/11 a 11/12/2026

Realização das provas objetivas: 14 a 21/12/2026

Período de Revisão das Provas: 28/12/2026

Recursos da Prova: 29/12/2026

Divulgação do Resultado Definitivo (após análise dos recursos) – Primeira Classificação: 05/01/2027

Período de Matrícula da Primeira Classificação: 06 a 08/01/2027

Segunda Classificação (1º. Remanejamento): 11/01/2027

Período de Matrícula da Segunda Classificação: 12 a 14/01/2027

Terceira Classificação (2º.Remanejamento): 15/01/2027

Período de Matrícula da Terceira Classificação: 18 e 19/01/2027

Início das Aulas: 04/02/2027

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