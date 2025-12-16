A- A+

Educação Secretaria de Educação de Pernambuco abre mais de 8,9 mil vagas para cursos técnicos gratuitos Candidatos devem se inscrever pela internet até o dia 29 de dezembro

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) abre, nesta quarta-feira (17), as inscrições para cursos técnicos gratuitos presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais. Ao todo, serão ofertadas 8.910 vagas, distribuídas em 37 cursos em municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, pelo site www.educacao.pe.gov.br, até o dia 29 de dezembro.



Poderão participar do processo seletivo para os cursos técnicos com encontros presenciais no turno da noite os candidatos que já concluíram o ensino médio. A duração do curso varia entre um ano e meio e dois anos.

As vagas estão distribuídas em diversos eixos formativos, com destaque para as áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Enfermagem, Farmácia, Análises Clínicas, Saúde Bucal, Nutrição e Dietética, Administração, Logística, Marketing, Indústria, Comunicação, Turismo, Agropecuária e Serviços.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por 20 questões de língua portuguesa e matemática. As provas serão aplicadas de forma presencial, em formato eletrônico, nas próprias Escolas Técnicas Estaduais, no período de 6 a 15 de janeiro.

O resultado geral está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro. As aulas terão início em 3 de fevereiro.

Para outras informações, os candidatos devem enviar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato diretamente com as escolas.





*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também