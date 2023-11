A- A+

Está aberto o sistema para reserva de matrículas para novatos da rede estadual de ensino de Pernambuco para o ano letivo 2024. A Secretaria de Educação e Esportes iniciou o processo na manhã desta quarta-feira (22). Ao todo, foram ofertadas 175.201 vagas para o ano que vem. A rede atende todos os municípios do Estado e possui aproximadamente 500 mil estudantes. Esta etapa de inscrições vai até o dia 26 de dezembro. O cadastro é feito exclusivamente pela internet, através do site Matricula Rápida.

Desse total ofertado, 97.903 já foram preenchidas por estudantes jovens e adultos oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre. Com isso, restam 77.298 vagas, sendo 23.991 para o ensino fundamental e 53.307 para o ensino médio, incluindo para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao finalizar o cadastro, a vaga será reservada imediatamente para o interessado e não estará mais disponível. Os estudantes que quiserem trocar de escola após a finalização do cadastro podem realizar o processo durante o período de matrícula, através do campo “Consulte sua inscrição”. A troca será permitida ante à disponibilidade da vaga.

A secretária de Educação de Pernambuco, Ivaneide Dantas, destaca que o cadastro não garante que a matrícula está garantida para o estudante. Ela só é confirmada após a efetivação, que acontece de 2 a 12 de janeiro de forma presencial.

“Para que essa matrícula seja efetivada, é preciso que o interessado vá até a escola, levando a documentação exigida, para, então, consolidar a matrícula”, diz ela.

Os documentos necessários são: número da inscrição do cadastro, cópia da Certidão de Nascimento, original do histórico escolar ou declaração original da última escola em que estudou, comprovante de residência com CEP, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH e foto 3x4 recente.

Vagas remanescentes

Após o período de confirmação, as vagas não efetivadas voltam para o sistema de cadastro, que será aberto novamente de 18 a 22 de janeiro. Os responsáveis pelo cadastro nessa fase devem efetivar as matrículas presencialmente nas escolas entre os dias 24 e 26 de janeiro.



Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ivaneide Dantas aconselha à população a evitar imprevistos e já cadastrar a matrícula o mais rápido possível. “É importante fazer esse acesso o quanto antes. O processo é rápido e dá para fazer com tranquilidade, mas, caso surja alguma dúvida, temos um número especial para auxiliar à população, que é o 0800 286 0086”, salienta.

O número de vagas oferecidas neste ano, em geral, é de 23% maior do que o ano passado. Na educação integral, a ampliação foi de 78%, e para o EJA, o acréscimo foi de 7%.

Distribuição

Das vagas para novatos, 10.762 foram distribuídas para o Recife e 18.211 nos demais municípios da Região Metropolitana. Para o interior, contemplando a Zona da Mata, Agreste e Sertão, foram 48.325 oportunidades.

As Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não estão inseridas nesse processo, pois o ingresso nessas unidades é feito por meio de inscrição e processo seletivo.

“É muito importante que as pessoas escolham uma escola que esteja mais próxima de casa, porque isso facilita a vida da família e organiza melhor a nossa rede”, complementa Ivaneide Dantas.

Laboratórios de informática para quem não tem acesso à internet

Para quem não consegue acessar o serviço de internet, as mais de 300 escolas da rede estadual de ensino de Pernambuco disponibilizam, de segunda a sexta, os laboratórios de informática com o serviço totalmente gratuito.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel apresenta lista de 300 prisioneiros palestinos que podem ser trocados por reféns com o Hamas