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Educação

Pernambuco abre processo seletivo com quase 9 mil vagas em cursos técnicos a distância

Inscrições estão abertas até o dia 10 de julho com a oferta de 8.979 vagas na modalidade semipresencial

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Processo seletivo da Secretaria Estadual de Pernambuco para cursos técnicos de Ensino à Distância (EaD) está aberto até o dia 10 de julhoProcesso seletivo da Secretaria Estadual de Pernambuco para cursos técnicos de Ensino à Distância (EaD) está aberto até o dia 10 de julho - Foto: Josimar Oliveira/SEE

O processo seletivo para os cursos técnicos de Ensino a Distância (EaD) semipresencial da Secretaria de Educação de Pernambuco está aberto a partir desta sexta-feira (3) com a oferta de 8.979 vagas.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de julho exclusivamente pelo site.  

As formações são ofertadas pela Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac).

Há vaga para os cursos de:

Além disso, a iniciativa conta com o suporte de Polos de Apoio Presencial de Educação à Distância sediados em outras ETEs e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem).

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A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, com a aplicação de prova objetiva com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.

As provas serão realizadas entre 15 e 22 de julho, em locais e horários escolhidos pelo candidato no ato de inscrição. O cronograma prevê a divulgação do resultado da primeira classificação no dia 29 do mesmo mês. 

Os cursos serão ofertados nas modalidades concomitante e subsequente. Os candidatos matriculados no segundo ano do ensino médio concorrem aos cursos concomitantes, enquanto aqueles que já concluíram o ensino médio ingressam na modalidade subsequente.

As formações têm um ano e meio de duração, com encontros presenciais um dia por semana. Confira o edital completo no link.

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