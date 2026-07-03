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Educação Pernambuco abre processo seletivo com quase 9 mil vagas em cursos técnicos a distância Inscrições estão abertas até o dia 10 de julho com a oferta de 8.979 vagas na modalidade semipresencial

O processo seletivo para os cursos técnicos de Ensino a Distância (EaD) semipresencial da Secretaria de Educação de Pernambuco está aberto a partir desta sexta-feira (3) com a oferta de 8.979 vagas.



As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de julho exclusivamente pelo site.

As formações são ofertadas pela Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac).



Há vaga para os cursos de:

Biblioteconomia;



secretaria escolar;



tradução e interpretação de libras;



logística;



recursos humanos;



administração;



design gráfico;



desenvolvimento de sistemas;



design de interiores;



segurança do trabalho; e



multimídia.

Além disso, a iniciativa conta com o suporte de Polos de Apoio Presencial de Educação à Distância sediados em outras ETEs e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem).

A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, com a aplicação de prova objetiva com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.

As provas serão realizadas entre 15 e 22 de julho, em locais e horários escolhidos pelo candidato no ato de inscrição. O cronograma prevê a divulgação do resultado da primeira classificação no dia 29 do mesmo mês.

Os cursos serão ofertados nas modalidades concomitante e subsequente. Os candidatos matriculados no segundo ano do ensino médio concorrem aos cursos concomitantes, enquanto aqueles que já concluíram o ensino médio ingressam na modalidade subsequente.

As formações têm um ano e meio de duração, com encontros presenciais um dia por semana. Confira o edital completo no link.

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