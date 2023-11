A- A+

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco abriu, nesta terça-feira (7), oportunidades para quem busca aperfeiçoar os conhecimentos para uma melhor vida profissional. Ao todo, 9.975 vagas foram disponibilizadas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio em todo o Estado.

As inscrições vão até o dia 13 de novembro e devem ser efetuadas no site da SEE. As chances são para os 32 cursos de 56 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Os cursos disponíveis são para diversas áreas, tais como:

Administração;

Redes de Computadores;

Sistemas de Energia Renovável;

Logística;

Guia de Turismo;

Edificações;

Nutrição e Dietética;

Desenvolvimento de Sistemas;

Eletrotécnica;

Agronegócio;

Eventos;

Produção de Áudio e Vídeo;

RTI (Rádio, TV e Internet);

Marketing;

Segurança do Trabalho;

Design Gráfico;

Farmácia;

Fruticultura;

Comércio Exterior;

Teatro;

Artes Visuais;

Programação de Jogos Digitais;

Multimídia;

Alimentos;

Gastronomia;

Publicidade;

Mecatrônica;

Mecânica;

Design de Interiores;

Zootecnia;

Meio Ambiente;

Agropecuária.

No ato da inscrição, os candidatos terão acesso aos locais e horários das provas, que acontecem entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro. O resultado geral está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro e as aulas terão início em fevereiro.

De acordo com o edital, podem se inscrever estudantes que irão cursar o 1º ano do ensino médio em 2024. Do total de vagas disponíveis, 80% deverão ser ocupadas, prioritariamente, por alunos que cursaram anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. As provas avaliativas serão compostas por 20 questões, sendo 10 de língua portuguesa e 10 de matemática.

Cronograma

Período de inscrição dos candidatos: 07/11 a 13/11/2023

Realização das provas objetivas: 17/11 a 01/12/2023

Período de revisão e recurso das provas: 05/12 a 07/12/2023

Resultado geral - primeira classificação: 12/12/2023

Período de matrícula - primeira classificação: 13/12 a 18/12/2023

Segunda classificação (1º remanejamento): 20/12/2023

Período de matrícula - segunda classificação: 21/12 e 22/12/2023

Terceira classificação (2º remanejamento): 27/12/2023

Período de matrícula – terceira classificação: 28/12 e 29/12/2023

Início das Aulas: 05/02/2024

Quarta classificação (3º remanejamento): 06/02/2024

Período de matrícula – quarta classificação: 07/02 e 08/02/2024

Quinta classificação (4º remanejamento): 19/02/2024

Período de matrícula – quinta classificação: 20/02 e 21/02/2024

