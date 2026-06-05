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EDUCAÇÃO Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) prorroga prazo para regularização de contas do Pix Tênis Estudantes e responsáveis devem prestar contas até o dia 30 de junho

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação (SEE), aumentou o prazo para a prestação de contas do Programa de Aquisição do Tênis Escolar, conhecido como Pix Tênis. O procedimento deve ser feito de forma online pelo site.

A iniciativa tem como principal objetivo garantir a transparência na utilização do recurso e assegurar que todos os estudantes estejam devidamente regularizados para receber o benefício. O novo prazo vai até o dia 30 de junho.

"O Pix Tênis é um investimento feito para dar mais conforto e dignidade a todos os estudantes da rede estadual. Mas é importante ressaltar que, para que o benefício seja repassado com responsabilidade e transparência, precisamos que todos realizem a prestação de contas, pois é de extrema importância para a manutenção do benefício nos anos posteriores", destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Com o intuito de assegurar a continuidade da política pública, a SEE reforçou que a prestação de contas é uma etapa obrigatória para todos os beneficiários do Pix Tênis.

Os estudantes que ainda não realizaram a prestação de contas do ano letivo de 2025, com a prorrogação do prazo, vão poder regularizar sua situação e receber o benefício ainda neste ano. Por outro lado, os estudantes que receberam o benefício neste ano deverão cumprir a exigência para manter o direito ao recebimento no ano seguinte.

"Por esse motivo, estamos estendendo o prazo para que todos aqueles, que por algum motivo não conseguiram prestar no prazo anterior, possam realizá-las e garantir a manutenção deste benefício”, concluiu o gestor.

As pessoas que encontrarem dificuldades para realizar o processo online ou não tiverem acesso a meios digitais podem procurar a secretaria da unidade de ensino onde estão matriculadas, levando a documentação necessária.

Em caso de dúvidas sobre o benefício, o estudante ou seu responsável pode entrar em contato com os canais de atendimento disponibilizados pelo programa: telefone 0800 286 0086, e-mail [email protected] ou webchat disponível na plataforma.

Passo a passo

Para iniciar o processo, é necessário acessar a plataforma, informar a matrícula e a data de nascimento do estudante, além de confirmar o CPF do responsável que recebeu o benefício.

Em seguida, deve-se preencher o formulário com os dados da compra, incluindo data, valor, nome e CNPJ da loja, bem como a identificação do tênis adquirido, conforme indicado na nota fiscal. Também é necessário anexar a nota fiscal em formato digital (foto ou PDF) e informar a chave de acesso do documento. Após o envio, o sistema gera automaticamente um comprovante de prestação de contas, que fica disponível para consulta no site. Caso o estudante tenha e-mail cadastrado no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE), a confirmação também será enviada por esse canal. Em caso de erros ou inconsistências, a orientação é procurar a secretaria da unidade de ensino, para solicitação de uma nova liberação da prestação de contas. >> Confira o vídeo com o passo a passo e o manual sobre a prestação de contas.



Pix Tênis

O Programa de Aquisição do Tênis Escolar, conhecido como Pix Tênis, é uma iniciativa do governo de Pernambuco que garante aos estudantes da rede estadual um crédito financeiro destinado exclusivamente à compra do tênis que integra fundamentalmente o fardamento escolar. O benefício é disponibilizado diretamente ao estudante ou ao seu responsável legal, o que contribui para que todos os alunos tenham acesso ao calçado adequado para as atividades escolares com mais conforto, segurança e dignidade.



Criado como uma das ações do programa Juntos pela Educação, o Pix Tênis já beneficiou mais 360 mil estudantes em 2026. Além disso, para ter direito ao benefício, o estudante deve estar regularmente matriculado na rede estadual e atender aos critérios estabelecidos pelo programa.

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