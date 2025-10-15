Secretária de Educação do Recife destaca avanço da cidade no Idepe em visita à Folha de Pernambuco

A- A+

A secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (15). Ela foi recebida pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Durante o tempo em que esteve na Folha, a secretária destacou os projetos desempenhados pela pasta durante a gestão João Campos (PSB), e deu ênfase ao avanço na qualidade da educação pública.

O município apresentou crescimento nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024, no que diz respeito ao Ensino Fundamental.

Nos anos iniciais, o indicador subiu de 5,53 para 5,71. Já nos anos finais, os números foram ainda maiores: saltou de 4,43 para 4,70.

"Amanhecemos com a notícia do prefeito falando do Abono Educador, que já foi pago a todos os profissionais, e com o pagamento do BDE, que é o nosso Bônus de Desempenho Educacional. Ele reflete a vitória que tivemos com o Idepe anunciado, com o crescimento tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais", iniciou Cecília.

"É um compromisso da gestão, dos nossos gestores, e dos professores com a aprendizagem das crianças e ficamos super felizes ao falar desse reconhecimento desse anúncio de hoje, mais de R$ 22 milhões serão dedicados aos nossos profissionais da Educação, por trabalhar para este objetivo, que é garantir o aprendizado das crianças", seguiu a secretária.

Cecília Cruz, secretária de Educação do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O bom desempenho no Idepe colocou a capital pernambucana no topo entre as cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos anos finais. Nos anos iniciais, o município também figura entre as redes de ensino com melhores índices, e de acordo com Cecília Cruz, o objetivo é fazer com que o Recife siga avançando nos indicadores.

"O Idepe sinaliza aquilo que nossos alunos estão aprendendo, e dá uma diretriz para o que os professores precisam trabalhar. Vamos continuar trabalhando com a política do BDE, reconhecendo nossos profissionais, para continuarmos avançando nos indicadores, porque Recife já vem crescendo nos últimos quatro anos", completou Cecília.

