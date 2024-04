A- A+

SEMANA DO BEBÊ Secretaria de Educação do Recife lança curso com foco no desenvolvimento na Primeira Infância Lançamento oficial acontece nesta sexta-feira (26)

Nesta sexta-feira (26), durante o Seminário da Educação Infantil, a Secretaria de Educação do Recife lança o curso “O Desenvolvimento na Primeira Infância”, destinado a todos os profissionais que trabalham com a primeira infância.

O curso realizado em parceria com a Associação Nacional das Unidades Particulares (ANUP) e Fundação Van Leer é umas das 950 atividades programadas a 10ª Semana do Bebê do Recife, uma iniciativa da Prefeitura do Recife e do Fundo das Nações Unidades para a Infância (UNICEF) que destaca o compromisso da capital pernambucana com o desenvolvimento infantil desde a gestação até os seis anos de idade. A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social com o apoio de diversos parceiros, públicos e privados, visando fortalecer atividades relacionadas ao cuidado e promoção da criança.

Utilizando uma abordagem humanizada e significativa, empregando metodologias interativas como sala de aula invertida, cenários e contextualização, o curso tem o intuito de promover reflexões sobre a importância dos vínculos afetivos, cuidados e proteção; compartilhar conceitos sobre primeira infância, política pública e direitos; contribuir com informações da Neurociência e a relevância dos 1000 dias de vida; e identificar práticas, desafios e cuidados necessários para o desenvolvimento na primeira infância.

O curso estará disponível na modalidade Educação à Distância (EAD) através da Unidade Virtual de Cursos à Distância do Recife (UNIREC), através do link https://bit.ly/desenvolvimento-primeirainfancia, possuindo uma carga horária de 40 horas e com certificação de participação.

SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

O Seminário integra a programação oficial da 10ª Semana do do Recife. O encontro com professores e coordenadores pedagógicos que atuam em turmas de Educação Infantil e técnicos pedagógicos acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 8h, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER), localizada na Rua Real da Torre, 299, bairro da Madalena. Além do lançamento do curso

“O Desenvolvimento na Primeira Infância”, a programação do Seminário contará também com contação de histórias e a palestra “As relações dos bebês e das crianças com a natureza: explorar como direito de aprendizagem”, que será ministrada pela professora Ana Paula Mota da Universidade Federal de Pernambuco.

