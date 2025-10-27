A- A+

PROCESSO SELETIVO Pernambuco lança edital com prova de admissão para ETEs; inscrições começam na sexta-feira (31) Alunos terão que responder a 20 questões de múltipla escolha, com conteúdos de língua portuguesa e matemática. Serão disponibilizadas quase 10 mil vagas

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) lançou um novo edital para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs).

O documento, publicado no Diário Oficial do Poder Executivo do último sábado (25), suspende o sorteio anunciado anteriormente e mantém a prova de admissão como forma de ingresso, como já vinha acontecendo nas edições anteriores do certame.

No total serão disponibilizadas 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral. As oportunidades são para o ano letivo de 2026 e estão disponíveis nas 56 ETEs espalhadas por todas as regiões do estado.

Alguns dos cursos técnicos ofertados são: Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro, entre outros.

O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O edital prevê que a avaliação seja entre os dias 11 e 21 de novembro. Os alunos terão que responder a 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos relativos às disciplinas de língua portuguesa e matemática.

O edital estabelece que 80% das vagas deverão ser ocupadas de forma prioritária por estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. Destas, 50% deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes que pertencem a famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.

Podem participar do processo seletivo estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio.

Os interessados deverão se inscrever de 31 de outubro a 7 de novembro pelo site www.educacao.pe.gov.br. Já os candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda a sexta, das 10h às 12h.

O resultado das provas deverá ser divulgado no dia 2 de dezembro.

Confira o cronograma de matrícula:

Período de matrícula - primeira classificação: 3 a 9/12/2025

Segunda classificação (1.º remanejamento): 11/12/2025

Período de matrícula - segunda classificação: 12 e 15/12/2025

Terceira classificação (2.º remanejamento): 17/12/2025

Período de matrícula – terceira classificação: 18 e 19/12/2025

Início das aulas: 3/2/2026

