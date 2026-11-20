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OPORTUNIDADE Geraldão tem mais de 650 vagas para atividades esportivas gratuitas; saiba como se inscrever As oportunidades contemplam esportes coletivos, artes marciais, dança e exercícios físicos, com turmas para diferentes faixas etárias

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O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, está com 651 vagas disponíveis para atividades esportivas gratuitas.

As oportunidades contemplam esportes coletivos, artes marciais, dança e exercícios físicos, com turmas para diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos.

O maior número de vagas está concentrado no handebol, com 128 oportunidades, seguido pelo vôlei (100), judô (90) e basquete (80). Também há vagas para dança de ritmos (60), futsal (50), karatê (50), luta olímpica (40), dança popular (20) e dança de salão (18).

Para quem procura atividades voltadas ao condicionamento físico e ao bem-estar, estão disponíveis ainda 15 vagas para pilates no turno da tarde.

Saiba como se inscrever

As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente no Geraldão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h. O ginásio fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Os interessados devem, segundo a Secretaria de Esportes do Recife, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e parecer cardiológico. As faixas etárias e os horários das aulas variam conforme a modalidade escolhida. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3497-7460.

As atividades integram o trabalho desenvolvido pela secretaria para democratizar o acesso às práticas esportivas e estimular hábitos saudáveis.

“Nosso objetivo é fazer do Geraldão um espaço cada vez mais acessível à população, oferecendo oportunidades gratuitas para pessoas de todas as idades.”, destaca o secretário de Esportes do Recife, Eduardo Mota.

Ainda segundo a pasta, além dos benefícios para a saúde física e mental, as aulas também oferecem oportunidades de socialização, aprendizado e convivência, contribuindo para a melhorar da qualidade de vida da população.

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