A- A+

487 ANOS Visitação ao maior navio de guerra e saltos livres na programação do aniversário do Recife; confira Atividades iniciam oficialmente no sábado (9) e se estendem até 16 de março

A programação para o 487º aniversário do Recife, comemorado dia 12 de março, começou a ser divulgada nesta terça-feira (5). Junto com as Forças Armadas, a Secretária de Turismo e Lazer do Recife anunciou atividades que têm início oficialmente no sábado (9) e vão até dia 16 de março. A programação cultural ainda será divulgada.

“Teremos um final de semana muito especial, com diversas ações protagonizadas pelas Forças Armadas. Faço esse convite a todos, para que venham aproveitar esse presente que está sendo dado ao Recife”, celebrou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho.

Visitação e salto livre

No sábado (9), haverá visitação pública ao Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” e eventos culturais realizados pela Marinha. A visitação começará às 8h. A embarcação é o maior navio de guerra da Marinha do Brasil.



"Não é necessário fazer inscrição. Basta que as pessoas se dirijam até o Terminal de Passageiros, que fica no Porto do Recife. O acesso é gratuito. A gente só pede que as pessoas tenham cuidado com o sol, protejam-se, levem uma água para poderem se hidratar”, explicou o capitão dos Portos de Pernambuco, Carlos Tojal.

Já no domingo (10), no Marco Zero, no Bairro do Recife, o público poderá conferir a Banda Marcial do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) e, às 17h, a Fuzishow, Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais.

Ainda no domingo (10), de forma inédita, a praia de Boa Viagem vai assistir a uma demonstração de salto livre, comandada pela equipe de salto livre do Exército, chamada “Os Cometas”.



Já no dia 16 de março, o público terá acesso à Exposição do Exército no Parque Urbano da Macaxeira, Zona Norte do Recife. Nela, uma variedade de equipamentos de emprego militar, com viaturas e motocicletas, assim como as tecnologias utilizadas pelo Exército Brasileiro, estarão expostos à população.

A programação segue com a apresentação da Banda do Comando Militar do Nordeste, uma demonstração dos Cães de Guerra do 4º Batalhão de Polícia do Exército, além de atividades recreativas para o público infantil.

Esquadrilha da Fumaça

Também no domingo (10), o público poderá apreciar, no Marco Zero, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, impreterivelmente às 16h. “A apresentação da Esquadrilha da Fumaça existe para divulgar o trabalho da Força Aérea Brasileira, para atrair o profissional que tenha interesse em ingressar na aviação, além de promover a integração entre o público civil e militar”, explicou o chefe da Assessoria de Apoio Jurídico do Segundo Comando Aéreo Regional, tenentecCoronel Eduardo Maia Arantes.

Confira programação:

Dia: Sábado (9)

Visitação aberta ao público ao navio NAM "Atlântico"

Horário: 8h às 15h

Local: Terminal Marítimo de Passageiros - Porto do Recife



Data: Domingo (10)

Demonstração de salto de paraquedas da equipe de salto livre do Exército, “Os Cometas”

Hora: 10h

Local: Boa Viagem



Apresentação da Banda Marcial - Hora: 11h

Apresentação da FuziShow - Hora: 17h

Local: Marco Zero

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Hora: 16h

Local: Marco Zero

Data: 16 de março

Exposição de Equipamentos Militares do Exército

Horário: 10h às 20h

Local: Parque da Macaxeira



Veja também

DENGUE Estado de emergência por dengue é "improviso", afirma especialista