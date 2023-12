A- A+

Responsável pelo monitoramento do número de casos de Covid-19 no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco alertou, nesta segunda-feira (4), para um aumento no total de confirmações e no índice de positividade da doença.

De acordo com a pasta, a tendência de aumento foi iniciada no final de outubro. Em cinco semanas, a média de casos confirmados no Estado saiu de 89 para 776 casos. Já a taxa de positividade dos testes realizados saiu de 3,8% para 16,6%.

Apesar do aumento nos números, 97% dos casos registrados se configuram como leves. Ou seja, não demandaram por internação.

Segundo a secretaria, os meses de outubro a dezembro não são considerados de alto risco para transmissão de vírus respiratórios em Pernambuco.

No entanto, o aumento de confirmações no período pode ser resultado da maior intensidade de aglomeração e circulação de pessoas, bem como do relaxamento da adoção de medidas de prevenção como higienização das mãos, uso de máscaras diante da presença de sintomas respiratórios, entre outras.

Outra possível motivação está na circulação de subvariantes inéditas no Brasil (JN.1 e BA.2.86.1), que já foram confirmadas em estados vizinhos.

Reforçando o cuidado com a saúde da população, a SES-PE informou que a vacinação contra a Covid-19 segue normalmente no Estado. A medida de prevenção é estimulada pelo Programa Estadual de Imunização (PEI-PE) que oferece a vacinação nos municípios, seja por meio da ampliação da oferta de pontos de vacinação ou pela extensão de horários, incluindo fins de semana.

Em todo o Estado, o estoque da vacina está normalizado. Para receber a dose bivalente, é preciso ter acima de 18 anos e já ter recebido no mínimo duas doses da vacina monovalente. A dose também está disponível para pessoas acima de 12 anos que possuem alguma comorbidade.

