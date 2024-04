Secretaria de Saúde corrige número de vítimas do acidente em Jaboatão; cinco pessoas morreram

A- A+

Por meio de nota divulgada no início da noite desta segunda-feira (1º), a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco atualizou o total de vítimas registradas durante um acidente com um micro-ônibus no bairro de Marcos Freire, no município de Jaboatão dos Guararapes.

No total, cinco pessoas morreram em decorrência do acidente.

De acordo com a pasta responsável por gerir as unidades de saúde do estado, duas das vítimas, que tinham 68 e 52 anos, faleceram durante o atendimento e transferência para as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) da Imbiribeira e do Ibura, respectivamente.

Outras duas mulheres, que tinham 51 e 66 anos, faleceram antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local do acidente. Já a última vítima, que tinha 22 anos, veio a óbito no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

No início da tarde desta segunda, a Folha de Pernambuco, reproduzindo uma matéria veiculada pela Agência Estado, chegou a confirmar sete óbitos. A informação equivocada trazia a soma das quatro mortes confirmadas pelo Samu com outros três óbitos confirmados pela SES-PE.

No entanto, as mortes registradas durante as transferências para as UPAs da Imbiribeira e do Ibura foram confirmadas de forma duplicada pelos órgãos.

Além disso, a idade da última vítima, que tinha 22 anos, foi divulgada de forma equivocada pelo HR, que informou inicialmente que a jovem tinha 21 anos.

O equívoco levou a soma de outra vítima em matéria também divulgada pela Folha de Pernambuco no início da tarde desta segunda. Com a divulgação dos nomes das vítimas fatais, as informações foram corrigidas.

Além dos cinco mortos, ainda há 16 vítimas internadas. Nove delas estão no Hospital da Restauração, sendo quatro em estado grave, e sete no Hospital Dom Helder, quatro mulheres e três homens que se encontram com quadro de saúde considerado estável. Já outras 13 pessoas atingidas receberam atendimento médico e foram liberadas.

