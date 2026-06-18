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SAÚDE Secretaria de Saúde de Pernambuco abre 114 vagas para Residência Médica do SUS; confira as datas Concurso oferece 114 vagas, 100 para a Região Metropolitana e 14 para o interior do estado, com prova objetiva marcada para 26 de julho

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) publicou, nessa quarta-feira (17), o edital do Processo Seletivo da Residência Médica 2026.2 no site da Banca IAUPE. As inscrições já podem ser realizadas, exclusivamente pela internet, pelo site, até o próximo dia 5 de julho.

No total, 114 vagas serão oferecidas, distribuídas entre instituições reconhecidas como relevantes para a rede pública, com 100 delas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 14 no interior do estado.

O concurso será realizado pelo Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE), com a prova objetiva prevista para 26 de julho.

"É com muita satisfação que anunciamos o segundo processo seletivo de Residência Médica do SUS para o ano letivo de 2026. As residências em saúde representam uma das estratégias prioritárias da nossa Política de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde", iniciou a diretora geral de Educação na Saúde da SES-PE, Kellyane Pereira Santos.

O estado de Pernambuco mantém, nos dias atuais, aproximadamente 2.300 médicos residentes vinculados a 273 Programas de Residência Médica. Para este ano, R$ 178.6 milhões estão previstos para o financiamento das residências em saúde, com R$ 118 milhões do Tesouro Estadual e R$ 60,6 milhões do governo federal.

O investimento faz parte da Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, com o objetivo de qualificar profissionais por meio da integração ensino-serviço, fortalecendo diretamente as Redes de Atenção à Saúde.

"Elas materializam a integração ensino-serviço, qualificando nossa força de trabalho diretamente onde a população mais precisa e consolidando Pernambuco como uma referência nacional e um dos principais polos formadores de especialistas do país", continuou a gestora.

Com o edital já publicado, os interessados podem acessar todos os detalhes, cronogramas e requisitos no site da banca realizadora IAUPE.

A SES-PE destaca que o estado busca ampliar o quadro de especialistas que atuam no Sistema Único de Saúde (Sus) de Pernambuco, preparando a força de trabalho para os desafios da assistência em todas as regiões.

"Contamos com o empenho e a dedicação de cada um para que, em setembro, possamos acolher os novos profissionais que virão somar forças no nosso SUS em Pernambuco", completou Kellyane.

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