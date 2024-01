Hospital e Maternidade pública em Araripina ganha 20 novos leitos de ortopedia

A- A+

Buscando aumentar a quantidade de leitos em diferentes regiões do estado, diminuindo assim a necessidade de transferências para unidades de saúde do Recife, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou a criação de novos 20 novos leitos de retaguarda em traumato-ortopedia no município de Araripina, no Sertão do Estado.

As vagas foram disponibilizadas no Hospital e Maternidade Santa Maria, por meio de um convênio. De acordo com a gestão estadual, os novos leitos têm como perfil o atendimento cirúrgico de pacientes adultos, com quadros agudos ou crônicos agudizados.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, destacou a importância da regionalização da saúde em Pernambuco.

“O Estado está contratualizando 20 novos leitos de retaguarda para ortopedia que vão ajudar na região, além de cooperar com as cirurgias do Programa Cuida PE para diminuir a demanda reprimida por cirurgias ortopédicas”, destacou ela, informando que o investimento foi de mais de R$ 5 milhões.

Atualmente, o Hospital e Maternidade Santa Maria conta com 303 leitos para atender toda a IV Macrorregião de Saúde, distribuídos em diversas especialidades, sendo 40 leitos de UTI (20 Adulto e 20 pediátricos); 26 leitos materno-infantil; 52 leitos de clínica médica, desses, 40 de retaguarda; 6 leitos de saúde mental; e 31 leitos de clínica cirúrgica.

A unidade, que tem 57 anos de assistência à população do Araripe, também realiza 130 cirurgias mensais vinculadas ao programa Cuida PE, estratégia do Governo de Pernambuco voltada para redução do tempo de espera por cirurgias, consultas e exames.

Para a diretora do Instituto Social das Medianeiras da Paz, irmã Fátima Alencar, o convênio entre a unidade e a SES-PE é importante para potencializar o atendimento aos pernambucanos.

“Há casos de pacientes que ficam internados aguardando exames para realização de cirurgias, assim como pacientes de casos crônicos. Esses leitos significam uma grande conquista, não somente para a Região do Araripe, como para a IV Macro, abrangendo 25 municípios”, afirmou.

