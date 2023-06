A- A+

Campanha Secretaria de Saúde de Pernambuco lança campanha para discutir importância do Teste do Pézinho "Passos que importam" será lançada durante evento na sede da SES-PE

Em alusão ao “Dia Nacional do Teste do Pezinho”, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), com apoio da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM), realiza, nesta terça (6), no auditório da sede da SES-PE, no Bongi, um evento para debater os avanços e desafios da triagem neonatal e a relevância do Teste do Pezinho. Na oportunidade, ocorreá, ainda, o lançamento da campanha “Passos que Importam”, uma estratégia de fortalecimento da rede de serviço neonatal do Estado. O encontro é voltado para profissionais de referência da Triagem Neonatal, das maternidades, da atenção básica, dos estudantes e da pós-graduação em saúde.



O Teste do Pezinho é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Pernambuco, a rede estadual disponibiliza a todos os municípios o exame, com capacidade de detectar até seis doenças incluídas no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN): fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.



A coleta deve ser feita em todos os recém-nascidos, entre o terceiro e o quinto dia de vida. O diagnóstico precoce de patologias, por meio do exame, possibilita intervenções rápidas que ajudam no cuidado e no tratamento mais efetivo das doenças.

Para a Gestora de Regionalização do Estado, Bruna Dornelas, Pernambuco mais uma vez é destaque no território nacional. “Este ano, a data será comemorada com uma série de iniciativas visando o aperfeiçoamento e a qualificação da temática, dentre elas, o Web Seminário que contará com a presença de grandes referências regionais e nacionais”, enfatizou.

Campanha “Passos que importam”

A campanha “Passos que importam” foi criada pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM) e pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco para informar a população sobre a importância do Teste do Pezinho. A iniciativa conta com o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, Instituto Vidas Raras e Associações DONEM é AMAR.

“Informar sobre a importância do Teste do Pezinho e da ampliação do exame é uma das nossas principais bandeiras no Instituto Vidas Raras. A informação pode salvar vidas. E é sempre muito importante podermos colaborar com essa causa”, comenta a presidente do Instituto Vidas Raras, Amira Awada. “A triagem neonatal é o primeiro passo para um futuro saudável, cheio de possibilidades e escolhas de todas as crianças e nunca deixaremos de lutar por isso, não importa quanto tempo leve e nem o quanto teremos que nos esforçar", completa Awada.

Como traz o edital, a formulação de uma cartilha informativa sobre a importância da triagem neonatal ficou a cargo de universidades da área de saúde, que elaboraram modelos diversos de folders, entre outros produtos de comunicação, e concorreram entre si. O material vencedor, que usou a linguagem de cordel, será distribuído nas unidades básicas de saúde.

Os vencedores foram: Júlio César Bernardino da Silva, do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – Universidade de Pernambuco (CISAM-UPE), na categoria folder; Juliana Carla Barbosa, do Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES/UNITA, na categoria vídeo, e Iago do Prado, da Universidade de Pernambuco, categoria áudio.



Serviços:

Data: 06 de junho de 2023.

Horário: 09 às 12h

Local: Auditório da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco- Bongi

Veja também

França Empregados da Disney em Paris ocupam castelo da Bela Adormecida e fazem greve por reajustes