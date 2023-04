A- A+

Abrigo Secretaria de Saúde divulga novo boletim sobre as vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso; confira Seis crianças estão internadas no Hospital da Restauração

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) informou neste domingo (16), às 13h, o quadro atualizado das vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso, localizado no bairro do Ipsep, no Recife.

As chamas atingiram o abrigo na última sexta-feira (14), deixando quatro pessoas mortas, sendo três crianças, que terão nomes e idades preservados ao longo da matéria, e a cuidadora Margareth da Silva, de 62 anos, que trabalhava no local há 10 anos.

Veja, abaixo, a unidade hospitalar e o estado de saúde das vítimas que estão na rede estadual de saúde:

Hospital da Restauração

As seis crianças que ficaram internadas no hospital continuam na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro de saúde grave, mas estáveis.

Hospital e Maternidade Brites de Albuquerque

As duas crianças seguem em UTI, clínica e hemodinamicamente estáveis. A paciente adulta evolui bem, porém permanece sob observação clínica.

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)

As duas crianças apresentaram boa evolução do quadro clínico e seguem aos cuidados da equipe médica.

Hospital Maria Lucinda

Na unidade estão internadas duas crianças que seguem evoluindo bem.

Veja também

segurança e educação Violência nas escolas: estados definem protocolos de combate; confira as propostas