OLINDA Secretaria de Saúde realiza vacinação de moradores do Edifício Marquês de Felipe, que será demolido No total, 12 residentes foram contemplados com as vacinas

A Secretaria de Saúde de Olinda realizou, na manhã desta quinta-feira (4), a vacinação de moradores do Edifício Marquês de Felipe, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, que estão desocupando o prédio para que a estrutura seja demolida. Vacinas contra Covid-19 e Gripe, assim como outras de rotina, foram aplicadas.

De acordo com a enfermeira do município Leila Catarina, de 41 anos, a ação visa a atualizar as vacinações dos moradores: "Como está sendo feita a desocupação do prédio, a Secrétaria de Saúde de Olinda aproveitou para realizar a atualização do cartão de vacina dos moradores. Todos as 12 pessoas foram vacinadas com vacinas como Covid-19, Gripe e outras rotineiras", revelou.

Ao todo, existe uma lista feita pela prefeitura da cidade com 110 imóveis com risco de desabamento no município, da qual o Edifício Marquês de Olinda faz parte.



Também trabalhadores que atuam na retirada de pertences dos moradores, além de funcionarios da Defesa Civil e agentes de segurança foram vacinados.



Com o movimento da Prefeitura de Olinda após o desabamento do Edifício Leme na última quinta-feira (27), que deixou seis mortes, a Secretaria de Saúde analisa futuras ações de atualização do cadastro de vacina em novas localidades que possam ser demolidas.

"Vamos acompanhar como está sendo o andamento dessas ocupações dos outros prédios e, dependendo da necessidade de cada um, podemos fazer mais ações", disse a enfermeira.





