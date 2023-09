A- A+

DIVERSIDADE Secretaria de Segurança Cidadã do Recife realiza 1ª Jornada de Juventude e Diversidade Evento acontece no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife

Mais um campo de oportunidade para discussões sobre temáticas atuais sobre diversidade vai ser aberto. É que a Secretaria de Segurança Cidadã do Recife/Compaz Eduardo Campos, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas; de Saúde e da Mulher, promovem a 1ª Jornada de Juventude e Diversidade do Recife, que deve acontecer na quinta (14) e sexta (15), no Compaz Eduardo Campos, que fica no Alto Santa Terezinha, Zona Norte da capital, das 9h às 16h.

Esse encontro intersetorial vai abordar temas como raça, gênero, sexualidade, crenças, saúde mental, entre outros, visando fomentar o respeito às diferenças e ao outro. Qualquer pessoa pode participar e não é necessária inscrição prévia. Serão realizadas oficinas, rodas de conversa e debates, estimulando a participação e o protagonismo dos jovens. Na oportunidade, também haverá apresentações culturais.

Confira a programação

14/09 - 09h às 11h - Oficina Juventude Participa sobre Protagonismo Juvenil

Mediação: Secretaria Executiva de Juventude do Recife e Centro de Referência LGBTQIA+

Local: Biblioteca Afrânio Godoy

14/09 - 14h às 16h - Cine Debata

Mediação: Secretaria da Mulher e Centro de Referência LGBTQIA+

Local: Biblioteca Afrânio Godoy

15/09 - 9h às 11h - Oficina sobre Empregabilidade e Autocuidado

Mediação: Jailton Raniere: Coordenador do Programa Aprendiz Recife, Centro de Referência LGBTQIA+ e Distrito Sanitário II da Secretaria de Saúde do Recife.

Local: Biblioteca Afrânio Godoy

15/09 das 14h às 16h - Gay Mado e Apresentação de Grupos de Passinho

Mediação: Centro de Referência LGBTQIA+ e COMPAZ Eduardo Campos.

Local: Quadra Poliesportiva



