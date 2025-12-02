Ter, 02 de Dezembro

ESTADOS UNIDOS

Secretaria de Segurança dos EUA pede expansão da lista de países com restrição de viagens

A publicação de Noem no X ocorre em meio a relatos de que o presidente Donald Trump está considerando expandir a lista de países sujeitos a restrições, dos atuais 19 para 30

Um avião da Eastern Airlines transportando migrantes venezuelanos repatriados dos Estados Unidos pousa no Aeroporto Internacional Simón Bolívar em Maiquetia, VenezuelaUm avião da Eastern Airlines transportando migrantes venezuelanos repatriados dos Estados Unidos pousa no Aeroporto Internacional Simón Bolívar em Maiquetia, Venezuela - Foto: Juan Barreto / AFP

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, pediu a ampliação da lista de países sujeitos a restrições de viagem, pois, segundo ela, estão "inundando o país com assassinos e sanguessugas".

A publicação de Noem no X ocorre em meio a relatos de que o presidente Donald Trump está considerando expandir a lista de países sujeitos a restrições, dos atuais 19 para 30.

"Recomendo uma proibição total de viagens para cada maldito país que tem inundado nossa nação com assassinos, sanguessugas e dependentes que se acham no direito de ter tudo", disse Noem na segunda-feira.

"Nossos antepassados construíram esta nação com sangue, suor e um amor inabalável pela liberdade, não para que invasores estrangeiros massacrassem nossos heróis, absorvessem nossos dólares arduamente conquistados ou se apropriassem dos benefícios que pertencem aos AMERICANOS", acrescentou.

Após o ataque a tiros contra dois membros da Guarda Nacional perto da Casa Branca na semana passada, Trump afirmou que planeja "paralisar permanentemente a migração de todos os países do Terceiro Mundo para permitir que o sistema americano se recupere completamente".

O autor dos disparos foi identificado pelas autoridades como Rahmanullah Lakanwal, um afegão de 29 anos que foi preso e enfrenta acusações de assassinato em primeiro grau. Nesta terça-feira, declarou-se não culpado.

Os países com restrição de viagens desde junho são: Afeganistão, Burundi, Chade, República do Congo, Cuba, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Laos, Líbia, Mianmar, Serra Leoa, Somália, Sudão, Togo, Turcomenistão, Venezuela e Iêmen.

Trump fez campanha prometendo deportar milhões de imigrantes sem documentos e iniciou uma ampla repressão à imigração desde que assumiu o cargo.

