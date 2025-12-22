Seg, 22 de Dezembro

política

Secretária de Segurança Interna dos EUA diz que Maduro "tem que sair"

"Não estamos apenas interceptando navios, mas também enviando uma mensagem ao mundo de que a atividade ilegal da qual Maduro participa não pode ser tolerada", disse Noem

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi NoemA secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem - Foto: Kamil Krzaczynski/AFP

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou, nesta segunda-feira (22), que Nicolás Maduro "tem que sair" do poder.

Donald Trump anunciou no início do mês o bloqueio de "navios petroleiros sancionados" que partem da Venezuela ou têm o país como destino. Até agora, forças militares americanas capturaram dois navios e perseguiram um terceiro.

"Não estamos apenas interceptando navios, mas também enviando uma mensagem ao mundo de que a atividade ilegal da qual Maduro participa não pode ser tolerada; ele tem que sair", disse Noem sobre essas operações à rede Fox News.

Washington aumentou a pressão sobre Maduro, a quem acusa de liderar o suposto Cartel de los Soles, descrito como um grupo ligado ao tráfico de drogas, e ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares (277 milhões de reais, na cotação atual) por informações que levem à sua captura.

Os Estados Unidos também mobilizaram uma grande flotilha de navios de guerra no Caribe, incluindo o maior porta-aviões do mundo. Nas últimas semanas, aeronaves militares sobrevoaram águas próximas ao litoral venezuelano.

O Exército dos Estados Unidos também realizou uma série de ataques contra embarcações que supostamente eram usadas para o tráfico de drogas no Mar do Caribe e no Pacífico oriental. As forças destruíram cerca de 30 embarcações, e pelo menos 104 pessoas morreram nos ataques.

O governo dos Estados Unidos não divulgou informações conclusivas sobre se essas embarcações transportavam drogas.

A administração Trump insiste que busca conter a entrada de drogas nos Estados Unidos. No entanto, Susie Wiles, chefe de Gabinete da Casa Branca, disse à revista Vanity Fair que os bombardeios buscam pressionar a Venezuela e afirmou que o presidente "quer continuar afundando navios até que Maduro se renda".

