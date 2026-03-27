A- A+

CRIME Secretária do Cabo é alvo de ataque a tiros em rodovia: "Tentativa de parar uma mulher" Aline Melo estava em um carro com um motorista quando foi vítima do crime; ambos passam bem

A secretária da Mulher da prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), Aline Melo, foi alvo de um ataque a tiros na noite de quinta-feira (27).

A vítima estava em um carro na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto, quando tudo aconteceu. Apesar do susto, Aline e seu motorista não ficaram feridos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a secretária da Mulher contou o momento de terror que passou e cobrou por uma resolução do caso. Ela também mostrou imagens de como ficou o carro, que teve os vidros traseiros, por onde passaram os tiros, destruídos.

No vídeo, Aline já estava na delegacia tomando todas as medidas cabíveis. "Viemos aqui para cobrar que a justiça seja feita e que a gente consiga encontrar resposta para o que aconteceu hoje", afirmou.

Ainda de acordo com Aline, o crime não se trata de caso qualquer. Ela afirmou que a tentativa de matá-la está ligada a mais um episódio de violência de gênero no estado, e que não irá se calar por conta disso.

"Foi um caso ligado à violência de gênero, ligado a tentativa de parar uma mulher que ocupa o espaço de poder. E, apesar de eu obviamente estar muito assustada com isso, eu não vou parar. Acho que a mensagem hoje é dizer que a luta continua. A gente precisa continuar se posicionando, acreditar que as coisas podem mudar, e a gente vai continuar defendendo o correto e fazendo um trabalho capaz de salvar vidas", afirmou.

Autoridades prestam solidariedade

Por meio de nota enviada na madrugada desta sexta (28), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou que está "acompanhando pessoalmente o caso". Ela também destacou que as forças de segurança vão "apurar com rigor e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados"

"Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio", completou.

Também por meio de nota, a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho repudiou o crime e se solidarizou com Aline.

"A Prefeitura já procurou as autoridades competentes e acompanha o caso de forma direta, reforçando a necessidade de rigor na apuração e na responsabilização dos envolvidos. O episódio não será tratado como um fato isolado. Ele se soma a um cenário preocupante de violência e intimidação contra mulheres que ocupam espaços de liderança, lutam por direitos e enfrentam estruturas historicamente marcadas pela opressão", diz trecho da nota.

Confira a nota da prefeitura do Cabo de Santo Agostinho na íntegra:

O que diz a polícia

A reportagem procurou as polícias Civil e Militar de Pernambuco sobre a investigação do caso, que disse que "está apurando" a ocorrência.

Veja também