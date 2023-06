A- A+

conflito Secretária do Tesouro dos Estados Unidos quer visitar a China para restabelecer contato Apesar de considerar Pequim como amaeça à liderança global americana, o governo Biden tentou diminuir as divergências recentemente

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que espera visitar a China para "restabelecer o contato" com as autoridades do país asiático, apesar das crescentes divergências entre as duas potências.

"Há um novo grupo de líderes, precisamos nos conhecer", declarou Yellen durante uma entrevista ao canal MSNBC, sem revelar um dado para sua visita a Pequim. A rede Bloomberg informou que a viagem deve acontecer no início de julho.

A tensão entre China e Estados Unidos aumentou nos últimos anos. O presidente Joe Biden e seu antecessor, Donald Trump, chamaram Pequim de maior ameaça à liderança global americana.

Mas o governo Biden tentou diminuir as divergências recentemente e Yellen afirmou em entrevista que espera "viajar à China para restabelecer o contato".

O governo dos Estados Unidos proibiu as exportações para a China de semicondutores de última geração e de outros produtos, o que agravou uma crise.

Yellen admitiu que os dois países têm divergências e que os Estados Unidos defendem seus interesses de segurança nacional.

"Os Estados Unidos estão adotando medidas e continuarão adotando medidas com a intenção de proteger nossos interesses de segurança nacional. E vamos fazer isso mesmo que tenha algum custo econômico para nós", disse Yellen.

A secretária acrescentou, no entanto, que a competição econômica beneficiará os dois países.

O secretário de Estado, Antony Blinken, permaneceu na semana passada a Pequim, na primeira visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos ao país em quase cinco anos.

Blinken se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping, que citou "progressos" entre as duas potências e que os dois países alcançaram áreas de compreensão em vários pontos que não foram divulgados.

