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Política Pública Secretaria de Esportes publica edital da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte 2026 As inscrições para projetos esportivos e paradesportivos estarão abertas de 20 de julho a 28 de agosto; saiba detalhes

A Secretaria de Esportes de Pernambuco publicou o edital da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte 2026. O documento estabelece as regras para inscrição, análise e seleção de projetos esportivos e paradesportivos que poderão captar recursos por meio de incentivo fiscal.

Nesta edição, serão destinados R$ 9 milhões para o financiamento de projetos. Os recursos são provenientes da renúncia fiscal do ICMS, mecanismo que permite às empresas direcionarem parte do imposto devido ao patrocínio de iniciativas aprovadas pela Secretaria de Esportes.

Podem participar instituições sem fins lucrativos que atendam aos requisitos previstos no edital. As inscrições estarão abertas entre 20 de julho e 28 de agosto, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Esportes (esportes.pe.gov.br), com o envio da documentação exigida.

Segundo a secretária de Esportes, Ivete Lacerda, as instituições interessadas devem observar os prazos e as exigências previstas no edital.

"A publicação do Edital 2026 da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte marca o início do processo de inscrição de projetos que poderão participar da seleção prevista na legislação estadual. Orientamos que as instituições interessadas consultem o edital, verifiquem toda a documentação exigida e observem os prazos estabelecidos para cada etapa do processo", afirma.

Além do edital, estão disponíveis no site da Secretaria a portaria de publicação, os modelos de Plano de Trabalho e de Mapa Orçamentário, além dos demais documentos necessários para participação. A Tabela de Preços será publicada em 20 de julho, conforme previsto no edital.

Cronograma

Inscrições: 20 de julho a 28 de agosto de 2026.

Análise dos projetos: 28 de agosto a 4 de setembro de 2026.

Resultado preliminar: 4 de setembro de 2026.

Interposição de recursos: 8 a 10 de setembro de 2026, pelo e-mail [email protected].

Resultado final: 17 de setembro de 2026, no site da Secretaria de Esportes e no Diário Oficial do Estado.



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