Secretária estadual de Meio Ambiente e Fernando de Noronha visita a Rádio Folha

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luíza Ferreira, visitou a Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (23) e, em entrevista à Rádio Folha, detalhou as ações e debates realizados na missão internacional desempenhada na Holanda, Bélgica e Alemanha.

Durante a entrevista, Ana Luíza destacou a importância do hidrogênio verde como combustível do futuro e a urgência em iniciar os debates sobre negócios envolvendo o componente.

"Participamos, na Holanda, do maior evento global da carreira de hidrogênio verde, e não restam dúvidas. Esses encontros internacionais mostraram que ele é mais do que presente. Em eventos como os de Amsterdam e Rotterdam, ficou claro que quem quiser vender hidrogênio em 2028 precisa começar agora. Pernambuco já está bem avançado com negociações e tem uma visão clara para a estratégia de hidrogênio do Estado," afirmou a administradora.

Além disso, a secretária destacou o potencial da Caatinga para o sequestro de carbono. De acordo com a gestora, um estudo longitudinal de 10 anos, divulgado em 2023, mostrou que o nosso bioma tem um potencial de sequestro dessa substância superior, inclusive, ao da Amazônia.

"Precisamos rever o conceito que temos sobre a Caatinga, que é uma das florestas mais resilientes do mundo. Para muitos, a Caatinga é a imagem de solo rachado, de árvores sem folhas, completamente secas, sem floresta, e na verdade não é isso. Ela é seca, sim, por um período de seca, mas bastam as gotinhas de água pra ela realmente virar uma floresta majestosa, com uma das biodiversidades mais significativas do mundo" explicou Ana Luiza.

Ainda com relação à diminuição dos efeitos do carbono, outro ponto abordado foi o compromisso do Governo do Estado com o plantio das 4 milhões de árvores — uma meta estabelecida pela governadora Raquel Lyra durante o plano de campanha.

"A meta é plantar 4 milhões de árvores até 2026, e não apenas distribuir mudas. Vamos utilizar tecnologia para monitorar o crescimento e engajar a população pernambucana," detalhou Ana Luíza.

Fernando de Noronha

Com relação à Ilha de Fernando de Noronha, a gestora ressaltou a necessidade de se estabelecer um equilíbrio, através de estudos científicos, entre o crescimento turístico e a preservação ambiental.

"Queremos que as pessoas conheçam Fernando de Noronha e que seja um destino acessível. Mas tratando-se de um santuário ecológico, de um patrimônio natural da humanidade, precisamos ter como valor fundamental inviolável a sustentabilidade ambiental. Precisamos ter limites de visitação, tudo baseado na ciência, porque existe uma ciência ambiental para isso, existem estudos de capacidade de suporte que dizem quais são os limites. Para que a gente depois não esteja depreciando um patrimônio natural," disse a secretária.

Além disso, a secretária destacou, ainda, que o governo também trabalha com um olhar voltado aos moradores da Ilha:

"Para a gente ter realmente uma justiça social, partimos da premissa que um lugar só é bom para visitar quando ele é bom para se morar".

Desenvolvimento econômico X sustentabilidade

A entrevista também abordou a interseção entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

"O desenvolvimento não é antagônico ao meio ambiente. Desde o primeiro dia do governo, a pauta de desenvolvimento econômico do estado passa necessariamente pela sustentabilidade. Por isso, queremos atrair para o nosso estado indústrias que respeitem o meio ambiente e promovam empregos compatíveis com a dignidade humana," concluiu Ana Luiza.

