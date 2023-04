A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) atualizou, por volta das 11h desta segunda-feira (17), o estado de saúde das vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, Zona Oeste do Recife.

Nesse domingo (16), duas crianças que estavam internadas no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na área central da cidade, apresentaram boa evolução clínica e receberam alta médica.



As outras 11 vítimas permanecem hospitalizadas em outras três unidades de saúde da capital e Região Metropolitana. O incêndio aconteceu na madrugada da última sexta-feira (14), deixando três crianças e uma cuidadora mortas.

Confira, abaixo, o quadro de saúde das vítimas:

Hospital da Restauração, na área central:

As seis crianças internadas no HR permanecem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de saúde grave, mas em situação estável.

Hospital e Maternidade Brites de Albuquerque, em Olinda:

As duas crianças seguem em UTI pediátrica, com quadros de saúde estáveis e apresentando boa evolução. A cuidadora internada está em leito de enfermaria. Ela apresenta um estado geral regular, está consciente e orientada.

Hospital Maria Lucinda, na Zona Norte do Recife:

No local, duas crianças estão internadas e seguem evoluindo bem, com possibilidade de transferência para enfermaria.

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na área central:

Após apresentarem boa evolução do quadro clínico, as duas crianças receberam alta na tarde desse domingo (16).

