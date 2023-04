A- A+

PERNAMBUCO Secretarias de Educação e Defesa Social se reúnem com gestores para discutir violência nas escolas O horário não foi divulgado. A SDS deve ouvir o que está sendo disseminado, e posteriormente adotar ações para o emprego nas escolas

Após unidades escolares de Palmares, Arcoverde e do Recife sofrerem intimidações desde domingo (9), representantes das secretarias de Educação e Esportes e de Defesa Social de Pernambuco vão se reunir, em encontro online, com os gestores das Gerências Regionais de Educação nesta terça-feira (11).



O horário não foi divulgado. A SDS deve ouvir o que está sendo disseminado, e posteriormente adotar ações para o emprego nas escolas.

Após os ataques ocorridos nas últimas semanas em escolas pelo Brasil, o Governo Federal lançou um canal para denúncias sobre informações de possíveis ameaças e ataque às escolas.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas. Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo.



Já em Pernambuco, o Estado, pede qualquer informação a respeito de uma possível ação criminosa seja denunciada através do 190, que funciona 24h e as informações também ficarão sob sigilosas.

