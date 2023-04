A- A+

Desabamento em Olinda Secretário de Defesa Civil de Olinda informa que prefeitura vai auxiliar pessoas que moravam no Leme Caso seja necessário, o município vai oferecer abrigo às pessoas que estavam no prédio que desabou parcialmente na quinta-feira (27)

Enquanto as buscas pelo resgate das vítimas do prédio que desabou parcialmente em Olinda, na noite da quinta-feira (27), no bairro de Jardim Atlântico, seguem acontecendo nesta sexta-feira (28), o secretário de Defesa Civil do município, Valdy Oliveira, informou que um relatório provisório está sendo realizado para demolir a parte que sobrou do Edifício Leme.

"Nós vamos fazer um relatório provisório, encaminhar à procuradoria do município para entrar com uma ação de celeridade de modo que, assim que a ação de busca e resgate termine, a gente possa cobrar dos proprietários para fazer a demolição o mais rápido possível dessa parte que ficou, e não causar mais risco ainda", iniciou.

"As ações continuam sendo feitas. A gente já vem fazendo em conjunto com a procuradoria, com uma equipe de engenheiros, fazendo as ações rolarem o mais rápido possível", concluiu Valdy.

O secretário ressaltou que a responsabilidade da segurança dessas pessoas são daqueles que detêm a propriedade desses imóveis e que a prefeitura vai prover a assistência necessária.

"Vai ter toda a assistência da prefeitura. Já estamos conversando com as pessoas que moravam no prédio, para saber se elas têm para onde ir. Se necessário, a prefeitura vai ceder alguns abrigos", disse Valdy.



Desabamento parcial

O desabamento parcial do prédio, localizado na rua Acapulco, ocorreu por volta das 22h dessa quinta-feira (27). Um homem de 32 anos e um adolescente de 13 foram retirados do local sem vida. Há registros de pessoas nos escombros.

Até às 10h desta sexta, cinco pessoas haviam sido retiradas do local e socorridas para unidades de saúde da Região Metropolitana. Do total, duas mulheres de 25 anos foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Olinda. Elas tiveram escoriações, receberam atendimento e já foram liberadas.

Uma outra vítima, uma mulher de 30 anos, também foi resgatada e encaminhada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, com um trauma leve no pescoço. Ela segue em observação com quadro geral de saúde considerado estável, sem gravidade.

Ainda na noite no acidente, um homem de 45 anos foi encaminhado para a Unidade de Trauma do Hospital da Restauração, na área central do Recife. Ele deu entrada com uma fratura na mão. Segundo o HR, o quadro de saúde do homem é estável.

Na manhã desta sexta (28), o quinto sobrevivente, identificado como Ebenezer, de 53 anos, foi resgatado dos escombros consciente e também levado ao HR.

Veja também

Finanças Após quebra do SVB, Fed reconhece falhas de supervisão e deseja reforçar regulação