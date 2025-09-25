Secretário da Polícia Civil concede Medalha Coragem a 44 agentes baleados, inclusive a ele mesmo

A- A+

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro Felipe Curi concedeu a Medalha Coragem, honraria da corporação, a 44 agentes, inclusive a si próprio. A medalha foi entregue a policiais que foram baleados no Rio nos últimos 20 anos.



A lista dos agraciados, que inclui investigadores, comissários, oficiais e delegados, foi publicada em boletim interno nesta quarta-feira. A homenagem não prevê remuneração.

'Polícia nenhuma do mundo vai resolver, pode chamar a Nasa e o FBI': diz secretário de Polícia Civil ao defender mudanças na lei para combater criminalidade

De acordo com a Polícia Civil, a relação foi elaborada pelo serviço de assistência social da corporação, com base nos registros dos últimos 20 anos, contemplando todos os agentes que foram baleados.

“No caso do secretário Felipe Curi, ele foi baleado três vezes em confronto no Complexo do Alemão, em 2016, com ampla cobertura da imprensa. O fato de estar no cargo de secretário não apaga as marcas e sequelas dos ferimentos graves que sofreu e que carregará pelo resto da vida”, diz um trecho da nota.

Outro homenageado com a medalha foi o piloto Felipe Marques Monteiro, de 45 anos. Ele foi baleado na cabeça enquanto estava como copiloto de uma aeronave que sobrevoava a Vila Aliança, na Zona Oeste, durante uma operação. O caso aconteceu em março.

A honraria foi regulamentada pelo próprio secretário em resolução publicada em 30 de junho deste ano. O ato, divulgado no Diário Oficial, detalha que a Medalha Coragem tem por finalidade “agraciar policiais civis feridos em serviço que, por sua coragem e dedicação extrema, demonstradas ao enfrentar os maiores desafios no cumprimento de seu dever, colocaram suas vidas em risco para proteger a sociedade, sendo símbolo de honra, destemor e resiliência”.

Para receber a medalha, são considerados os agentes que tenham sofrido ferimentos no exercício da atividade funcional em quatro condições: operações policiais ou diligências investigativas, desde que a gravidade dos ferimentos tenha gerado sequelas físicas significativas, com risco à vida, ou cujo contexto evidencie o risco de morte a que o servidor tenha sido submetido.

O texto ainda ressalta que a homenagem não será concedida a policiais que tenham sofrido penalidade administrativa nos últimos cinco anos ou condenação em processo penal, em ação de improbidade administrativa ou por crime de responsabilidade.

Veja a nota da Polícia Civil:

"A Medalha Coragem é homenagem sem remuneração indicada para policiais civis baleados em confrontos durante operações ou diligências. A lista foi encaminhada pelo serviço de assistência social da Polícia Civil, baseada nos últimos 20 anos e agraciando todos aqueles que foram baleados. No caso do secretário Felipe Curi, ele foi baleado três vezes em confronto no Complexo do Alemão, em 2016, com ampla cobertura da imprensa e o fato de ele estar no cargo de secretário não apagou as marcas e sequelas dos ferimentos graves que ele sofreu e que carregará pelo resto da vida".

Veja também