EXONERAÇÃO Secretário de Calumbi preso por suspeita de espancar a esposa é exonerado do cargo Ele está preso preventivamente por tentativa de feminicídio contra a esposa, uma mulher de 45 anos, no apartamento da família, no Recife, na última terça-feira (9)

O secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, Numeriano Luiz de Sá, foi exonerado do cargo. Ele está preso preventivamente suspeito de espancar a esposa, uma mulher de 45 anos, no apartamento da família, no Recife, na última terça-feira (9).



A vítima foi socorrida por vizinhos e precisou passar por cirurgia e receber 40 pontos na face devido aos ferimentos.



A exoneração foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco desta sexta-feira (12). Conhecido como Nô Numeriano, o suspeito tem 64 anos e é sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco. Ele é investigado por "tentativa de feminicídio".

Relembre o caso

Tudo aconteceu no apartamento da família, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Segundo o vizinho do casal, Márcio Santos, jornalista de 38 anos, em entrevista à Folha de Pernambuco, a vizinhança começou a ouvir gritos e pedidos de socorro vindos da residência.

Ao chegar ao local, ele viu que a porta da cozinha estava entreaberta, e foi por lá que conseguiu entrar na residência e resgatar a vítima, que continuava sendo agredida.

"Entrei gritando e perguntando o que estava acontecendo. Foi quando a vítima estendeu a mão para mim e pediu socorro. Eu gritei, pedi para que ele (o suspeito) ficasse no local e retirei ela de lá", explicou.

Márcio também afirmou que, nesse momento, a vítima disse que o marido estava armado, pois era policial. "Por isso, fomos pela escada e não pelo elevador para não ficar esperando", afirmou.

No caminho, ele pediu para a equipe do prédio e outros moradores chamarem a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com Márcio, a ambulância chegou apenas uma hora depois do chamado.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para um hospital particular do Recife. Ela precisou passar por cirurgia, mas passa bem e está "fora de perigo", segundo Márcio.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva após audiência de custódia, segundo a advogada do secretário, Adriany Neves. Nô Numeriano nega as agressões.



'Ela está destruída'

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o irmão da vítima deu detalhes sobre como a mulher está.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para um hospital particular da capital pernambucana. Segundo o irmão, ela sofreu diversas lesões, e até precisou passar por cirurgia.

"Ela está destruída após essa tentativa de feminicídio que sofreu. Foram 40 pontos de suturas na face e outros pontos no crânio. Sente muitas dores no tórax e precisou passar por cirurgia para corrigir a fratura do nariz", afirmou.

Passados dois dias, como se recuperar de um crime tão bárbaro, vindo de uma pessoa tão próxima? Para o irmão, faltam palavras para descrever o momento que a vítima e a família estão passando.

"Ela está em estado de choque. Não esperava nem na possibilidade mais remota, que ele seria capaz de fazer o que fez. Não está conseguindo nem comer, nem dormir, nem caminhar de tão abalada emocionalmente. Com medo e com a sensação de perigo iminente", disse.

Ambos não serão identificados. A decisão pelo anonimato veio da família. O objetivo é "protegê-la e darmos a ela possibilidade de dar seguimento a sua vida sem ter, além do seu corpo e da sua mente, sua imagem marcada por essa violência", explicou o familiar.



O crime se torna ainda mais doloroso quando posto lado a lado com as dificuldades que a mulher já vinha enfrentando. Desde 2021 ela luta contra um câncer, que agora se encontra em fase de remissão - onde não há mais sinais visíveis da doença, mas não significa cura total, podendo haver risco de retorno.

"Ela descobriu, em 2021, um tumor no intestino. Em 2023 outro tumor foi detectado no fígado. Passou por cirurgias para retirada dos tumores e sessões de quimioterapia. Hoje ela faz acompanhamento a cada três meses e trata uma sequela decorrente do tratamento para o câncer, dores neuropáticas", explicou.

Medida protetiva

A advogada da vítima, Manuella Magalhães, entrou com pedido de medida protetiva de urgência para a vítima e seus familiares. Segundo o irmão, a decisão foi tomada "tendo em vista a influência política do réu e de sua família no município que os mesmos residem".

