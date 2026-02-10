A- A+

MUNDO Secretário de Comércio dos EUA nega vínculos com Epstein O Departamento de Justiça publicou arquivos sobre o caso que contradizem declarações anteriores de Lutnick, nas quais afirmou ter rompido laços com o financista há mais de duas décadas

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, negou, nesta terça-feira (10), ter tido vínculos com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, enquanto a pressão de parlamentares que pedem sua demissão aumenta.

"Durante um período de 14 anos, não tive qualquer relação com ele. Quase não tive contato com essa pessoa", disse Lutnick em uma audiência perante uma comissão do Senado.

A pressão sobre o secretário de Comércio aumentou desde que o Departamento de Justiça publicou arquivos sobre o caso Epstein que contradizem declarações anteriores suas nas quais afirmou ter rompido laços com o financista há mais de duas décadas.

"Lutnick não deve ser secretário de Comércio e deveria renunciar imediatamente", disse, na segunda-feira (9), o senador democrata Adam Schiff.

Um dia antes, o legislador republicano Thomas Massie já havia dito que o secretário de Comércio "deveria renunciar".

Em uma audiência do comitê do Senado nesta terça-feira, Lutnick observou que conheceu Epstein quando ambos estavam em Nova York e reconheceu ter almoçado com o bilionário durante uma viagem com sua esposa e seus filhos.

"Estávamos de férias em família", disse sobre a viagem por volta de 2012.

Epstein, cuja morte na prisão foi considerada suicídio, tinha sido condenado em 2008 por solicitar serviços de prostituição a uma menor.

Seus extensos vínculos com políticos, celebridades e acadêmicos se tornaram politicamente explosivos em todo o mundo.

