Estados Unidos

Secretário de Comércio dos EUA vai depor no caso Epstein

Na semana passada, apresentaram-se para depor perante a comissão o ex-presidente Bill Clinton e sua mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton

Congresso que investiga as relações de personalidades da política com o financista Jeffrey Epstein Congresso que investiga as relações de personalidades da política com o financista Jeffrey Epstein - Foto: Roberto Schmidt / AFP

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, concordou em depor perante a comissão do Congresso que investiga as relações de personalidades da política com o financista Jeffrey Epstein, anunciou nesta terça-feira (3) o presidente desse comitê.

"O secretário Lutnick concordou de forma proativa em comparecer voluntariamente perante a Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes", informou o republicano James Comer, sem citar uma data.

Ex-financista de Nova York, Lutnick foi pressionado devido a seus vínculos com Epstein, principalmente depois que novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça levantaram dúvidas sobre suas afirmações a respeito de quando rompeu totalmente os laços com o financista.

Na semana passada, apresentaram-se para depor perante a comissão o ex-presidente Bill Clinton e sua mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

