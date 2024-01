A- A+

itália Secretário de Cultura da Itália é investigado por envolvimento em roubo de quadro Dono do quadro denunciou à polícia o roubo da pintura em seu castelo

O governo da Itália anunciou, nesta terça-feira (9), que abriu uma investigação contra o secretário de Estado de Cultura, que exibiu em uma exposição uma pintura supostamente roubada, acusações que o funcionário nega.



Vittorio Sgarbi, um famoso historiador e crítico de arte, nomeado no governo de Giorgia Meloni, dissimulou a origem ilícita da pintura "La captura de San Pedro".

A investigação foi anunciada após uma reportagem sobre o quadro do artista italiano do século XVII Rutilio Manetti exibido durante uma exposição organizada por Sgarbi em 2021 e quase idêntico a um roubado em 2013.

O dono do quadro denunciou à polícia o roubo da pintura em seu castelo. Ela teria sido recortada e retirada da moldura. Segundo o jornalístico “Report”, algumas semanas antes do furto o homem tinha contatado o dono com a intenção de comprar a pintura.

No mesmo ano, o homem entregou uma pintura recortada para um especialista em restauração, que afirmou que se tratava da pintura roubada no castelo.

A pintura foi exibida por Sgarbi em 2021, e só tinha uma pequena diferença em relação ao original: uma vela no canto superior. Depois do restauro, este detalhe foi adicionado para desviar as atenções.

Vittorio Sgarbi negou as acusações, e afirma que encontrou o quadro em uma vila, que seria uma propriedade de uma família nobre. Sgarbi é objeto de outra investigação, aberta em outubro, por ter aparecido em conferências, uma prática proibida aos membros do governo.

