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Diplomacia Secretário de Defesa dos EUA diz que Equador "ditou o ritmo" na luta contra o narcotráfico A visita de Hegseth representa um novo respaldo de Washington ao presidente Daniel Noboa, que aprofundou as relações com os Estados Unidos desde que chegou ao poder, em 2023

O Equador "ditou o ritmo" na luta contra o narcotráfico no Pacífico, afirmou nesta quinta-feira (19) o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, após visitar o país durante uma viagem que também o levou à Venezuela e à Colômbia, onde prometeu "caçar" narcotraficantes.

O chefe do Pentágono viajou para a região após evitar uma moção de censura no Congresso, motivada pela guerra no Irã e por ataques a supostas embarcações de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que deixaram mais de 200 mortos.

A visita de Hegseth representa um novo respaldo de Washington ao presidente Daniel Noboa, que aprofundou as relações com os Estados Unidos desde que chegou ao poder, em 2023.

Noboa e Hegseth se reuniram a portas fechadas no Palácio de Carondelet, sede do governo equatoriano, localizado no centro histórico de Quito.

"Como membro fundador da A3C, o Equador ditou o ritmo na luta contra as organizações e redes narcoterroristas ao longo do Pacífico oriental e de suas fronteiras", escreveu Hegseth em sua conta no X.

A Coalizão Anticartéis das Américas (A3C, na sigla em inglês), também conhecida como Escudo das Américas, é a aliança promovida pelo presidente americano, Donald Trump, para, segundo ele, combater o narcotráfico.

A ofensiva dos Estados Unidos no Equador inclui controversos bombardeios contra barcos pesqueiros equatorianos, acusados de fornecer combustível para lanchas do narcotráfico.

Após sua passagem por Quito, está prevista uma visita relâmpago do chefe do Pentágono a Honduras, informou a Casa Presidencial daquele país.

Espera-se que Hegseth chegue por volta do meio da tarde e se reúna com o presidente Nasry Asfura na base em Comayagua, 50 km ao norte de Tegucigalpa.

A primeira viagem de Hegseth à América do Sul começou na quarta-feira com uma reunião surpresa na Venezuela com a presidente interina, Delcy Rodríguez, no que é considerada a visita de mais alto nível dos Estados Unidos desde a destituição do presidente Nicolás Maduro.

Depois, ele seguiu para a Colômbia, onde entregou um avião militar Hércules C-130 como parte da ajuda americana.

Ampliar a cooperação

O secretário de Defesa acrescentou que, durante a reunião com Noboa, manifestou seu "firme apoio à luta do Equador contra os narcoterroristas".

Os dois "discutiram a ampliação da cooperação operacional para reforçar a segurança das fronteiras do Equador", segundo um comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Hegseth escreveu que conversou com Noboa sobre o "compromisso compartilhado de enfrentar as ameaças narcoterroristas" e "reforçar a segurança das fronteiras".

A estreita e crescente cooperação de Washington com o Equador se reflete na presença incomum de aeronaves americanas na base militar de Taura, no sudoeste do país.

Uma investigação da AFP documentou cerca de 20 voos militares americanos no local entre junho e meados de outubro e obteve documentos que fazem referência à presença de tropas dos Estados Unidos.

Noboa nega que os Estados Unidos possuam uma base militar em seu território e justifica a presença de militares daquele país como "atividades temporárias" de cooperação.

Os equatorianos rejeitaram, em um referendo realizado no ano passado, o retorno de bases militares estrangeiras ao país.

Mão dura

Hegseth e Noboa também "analisaram oportunidades para impedir as atividades de mineração ilegal dos narcoterroristas, que financiam a morte e a destruição em todo o hemisfério", acrescentou o Departamento de Defesa.

Com o apoio dos Estados Unidos, o governo de Noboa adota uma política de mão dura contra cerca de 20 organizações criminosas envolvidas com o narcotráfico, a mineração ilegal e a extorsão.

Para combater as organizações criminosas, Noboa mobilizou militares e policiais nas ruas e prisões desde 2024 e decretou 25 estados de exceção.

Desde o início de 2026, o presidente ordenou quatro toques de recolher noturnos. Apesar dessas medidas, criticadas por organizações de direitos humanos, a violência não diminuiu.

O ano de 2025 foi o mais violento da história do Equador, com mais de 9.100 homicídios, o equivalente a 51 por 100 mil habitantes.

No primeiro semestre de 2026, o país registrou mais de 4.100 mortes violentas.

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