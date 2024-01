Secretário de Defesa dos EUA faz 1ª aparição após omitir internação

A- A+

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez sua primeira aparição, nesta terça-feira (23), desde que esteve hospitalizado para tratamento contra um câncer e não informou nem a Casa Branca, nem o Congresso americano.

Austin participou de um videoconferência, de sua residência, na abertura de uma reunião sobre a ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

Em 1º de janeiro deste ano, ele deu entrada no hospital militar Walter Reed, no qual ficou duas semanas internado.

O general LLoyd Austin, de 70 anos, foi submetido a uma pequena cirurgia para tratar um câncer de próstata em 22 de dezembro e foi liberado no dia seguinte. Foi hospitalizado novamente menos de duas semanas depois, após sentir náuseas e dores fortes.

Sua internação não foi informada à Casa Branca até 4 de janeiro e o Congresso foi notificado no dia seguinte. Biden soube do diagnóstico de Austin apenas no dia 9.

Os legisladores republicanos pediram sua destituição, mas Biden disse que continua confiando em seu secretário de Defesa, apesar do erro que cometeu ao não comunicar sua hospitalização.

Desde o início de janeiro, as forças americanas estão sob fortes tensões na Síria e no Iraque, e os rebeldes huthis do Iêmen atacam frequentemente navios mercantes no Mar Vermelho.

