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eua Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, chega à Colômbia após visita à Venezuela Hegseth deverá entregar à Colômbia uma aeronave militar Hércules C-130, segundo o governo colombiano

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, desembarcou na tarde desta quarta-feira (18) na base aérea militar de Catam, em Bogotá, constataram jornalistas da AFP, após uma visita surpresa à Venezuela.

A Colômbia é um dos aliados mais próximos de Washington na região e está em plena ofensiva militar contra grupos armados desde que o político de direita Abelardo de la Espriella chegou ao poder, em agosto.

Durante a visita, Hegseth deverá entregar à Colômbia uma aeronave militar Hércules C-130, segundo o governo colombiano.

Ao desembarcar de seu avião, o funcionário recebeu honras militares e foi cumprimentado por seu homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, e pelo chanceler Omar Bula.

"Vamos analisar outros temas interessantes sobre como os Estados Unidos devem continuar nos apoiando para recuperar a segurança dos colombianos", disse Mora ao confirmar a visita na terça-feira.

Horas antes, Hegseth realizou uma visita surpresa à Venezuela, tornando-se o funcionário americano de mais alto escalão a visitar o país desde que as forças dos Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro, em janeiro.

Em Caracas, ele foi recebido pela presidente interina Delcy Rodríguez e anunciou um acordo de cooperação militar entre os Estados Unidos e a Venezuela.

Hegseth realiza essa viagem à América do Sul após escapar de uma votação de censura no Congresso dos Estados Unidos em razão da guerra no Irã e dos ataques a supostas embarcações utilizadas para o narcotráfico no Caribe e no Pacífico, que deixaram mais de 200 mortos.

Segundo a imprensa americana, o chefe do Pentágono também considera fazer uma parada no Equador.

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