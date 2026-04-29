Secretário de Defesa será questionado pelo Congresso pela 1ª vez desde o início da guerra
Governo do presidente, Donald Trump, pretende elevar os gastos militares para o patamar recorde de US$ 1,5 trilhão no ano que vem
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, participa nesta quarta-feira (29) de uma audiência no Comitê de Serviços Armados da Câmara, com o objetivo de discutir o orçamento militar americano de 2027.
Será a primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, que Hegseth será questionado por parlamentares. Democratas contestam o ataque contra o Irã, por ser caro e ter sido iniciado sem aprovação do Congresso.
O governo do presidente Donald Trump pretende elevar os gastos militares para o patamar recorde de US$ 1,5 trilhão no ano que vem. Hegseth e o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, devem enfatizar durante a audiência a necessidade de mais drones, sistemas de defesa antimísseis e navios de guerra para as Forças Armadas americanas.
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Na quinta-feira, 30, Hegseth e Caine irão ao Comitê de Serviços Armados do Senado. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.