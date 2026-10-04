A- A+

eleições 2026 Secretário de Defesa Social destaca aumento de ocorrências de boca de urna em Pernambuco Segundo secretário, o crime tem acontecido próximo às sessões de votação de forma "deliberada"

O Secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho, destacou, em coletiva de imprensa no Recife neste domingo (4), as principais ações de monitoramento das forças de segurança no combate e prevenção aos crimes eleitorais.

Alessandro destacou o aumento das ocorrências do crime de boca de urna. Segundo ele, o crime tem acontecido próximo às sessões de votação de forma “deliberada”. Até o momento, 124 ocorrências já foram encaminhadas entre 18h do sábado (3) e o fim da manhã deste domingo.

"Várias imagens estão circulando e nós vemos que é algo deliberado. Já fizemos prisão por compra de voto, com dinheiro sendo apreendido. Até o momento, já encaminhamos 124 ocorrências. Não tenho número de prisões", afirmou Alessandro.

O secretário disse ainda que a Polícia Federal (PF) entrou em contato com a SDS-PE para não encaminhar mais ocorrências por presos por terem atingido o máximo da capacidade de processar ocorrências. Com isso, delegacias da Polícia Civil foram autorizadas a receber ocorrências.

A SDS-PE destacou que, entre as ocorrências registradas estão prisões na Madalena, Zona Oeste do Recife, e em Petrolina, no Sertão do estado, onde três pessoas foram detidas por distribuição de material de campanha após a meia-noite.

A pasta também afirmou que "as equipes permanecem mobilizadas durante todo o período de votação para garantir a segurança da população, coibir crimes eleitorais e assegurar o livre exercício do voto".

Veja também