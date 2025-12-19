Sex, 19 de Dezembro

Segurança

Secretário de Defesa Social de Pernambuco faz balanço de 2025: "Melhor momento da segurança pública"

O estado registrou redução de mortes violentas e roubos no último ano

Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, coloca os investimentos como grande trunfo da gestão Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, coloca os investimentos como grande trunfo da gestão  - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Pernambuco atravessa um momento de diminuição dos crimes violentos e de menor registro de roubos da série histórica, foi o que garantiu o Secretário de Defesa Social do estado, Alessandro Carvalho, em entrevista exclusiva à Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta-feira (19).  

Em balanço da gestão em 2025, o gestor revelou que Pernambuco atingiu a menor média de homicídios nos últimos 12 anos e que houve uma redução de 10% de mortes violentas comparado ao mesmo período do ano passado. 

 “Nós trabalhamos todos os dias sob o comando da governadora Raquel Lyra para trazer Pernambuco para o melhor momento da segurança pública da história. Nós temos a menor taxa de homicídio desde 2013", revelou o secretário da SDS. 

Assista à entrevista completa:

Por sua vez, o estado também registrou uma importante queda nos números de crimes contra o patrimônio. Segundo Alessandro Carvalho, houve uma redução de 16% nos roubos em comparação ao período de 2024.:

"É o melhor momento em questão ao crime contra o patrimônio, nós temos o menor registro da série histórica de roubos iniciada em 2011. O ano de 2024 registrou 33 mil roubos no estado, para se ter uma ideia, em 2017, foram registrados 101 mil roubos, em comparação, é um terço daquilo que foi registrado anteriormente".  

Motivos
Segundo o secretário, um dos motivos por trás dessa melhoria é bem claro: o alto grau de investimento produzido e a entrada dos "laranjinhas" (policiais que concluíram a formação na Polícia Militar recentemente) em ação. De acordo com números divulgados durante a entrevista, após o mês de setembro, quando os novos policiais entraram nas ruas, o índice de roubos despencou. 

“Em 18 de agosto entraram 2299 novos soldados da Polícia Militar e em novembro, 447 na Polícia Civil, mas ainda em setembro, aquilo que era uma redução de 8% a 10% por mês saltou para de 25% a 30% de redução em comparação com 2024", disse. 

Outro fator destacado foi o investimento em armamento. Pernambuco adquiriu cerca de 20 mil pistolas Glock e outras armas de fogo de maior calibre. Alessandro afirmou que 70% dos policiais pernambucanos já têm sua própria arma de uso pessoal, além de coletes à prova de balas. 

Feminicídio
Uma das questões mais importantes da atualidade no Brasil, o feminicídio foi um assunto tratado durante a entrevista. Apesar de demonstrar que alguns indicadores de violência contra mulheres sofreram redução em Pernambuco, o secretário ainda vê com preocupação as crescentes estatísticas. 

“Tivemos redução de estrupo e agressões, mas o feminicídio aumentou em Pernambuco, assim como no Brasil. O feminicídio não acontece da noite para o dia. É uma tragédia anunciada por diversos hábitos de agressão feitos por homens ou companheiros. Começa com desrespeito, críticas, agressões verbais, para físicas e decorre no assassinato", iniciou. 

Pedindo que a comunidade pernambucana notifique o estado, Alessandro Carvalho argumentou que nenhuma mulher sob a proteção da polícia foi executada ao longo do ano. 

“Nenhuma mulher que estivesse sob medida protetiva morreu. Os homicídios foram executados contra aquelas mulheres que não tinham procurado o Estado”, afirmou. 
 

