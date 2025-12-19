A- A+

Segurança Secretário de Defesa Social de Pernambuco faz balanço de 2025: "Melhor momento da segurança pública" O estado registrou redução de mortes violentas e roubos no último ano

Pernambuco atravessa um momento de diminuição dos crimes violentos e de menor registro de roubos da série histórica, foi o que garantiu o Secretário de Defesa Social do estado, Alessandro Carvalho, em entrevista exclusiva à Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta-feira (19).



Em balanço da gestão em 2025, o gestor revelou que Pernambuco atingiu a menor média de homicídios nos últimos 12 anos e que houve uma redução de 10% de mortes violentas comparado ao mesmo período do ano passado.

“Nós trabalhamos todos os dias sob o comando da governadora Raquel Lyra para trazer Pernambuco para o melhor momento da segurança pública da história. Nós temos a menor taxa de homicídio desde 2013", revelou o secretário da SDS.

Assista à entrevista completa:

Por sua vez, o estado também registrou uma importante queda nos números de crimes contra o patrimônio. Segundo Alessandro Carvalho, houve uma redução de 16% nos roubos em comparação ao período de 2024.:

"É o melhor momento em questão ao crime contra o patrimônio, nós temos o menor registro da série histórica de roubos iniciada em 2011. O ano de 2024 registrou 33 mil roubos no estado, para se ter uma ideia, em 2017, foram registrados 101 mil roubos, em comparação, é um terço daquilo que foi registrado anteriormente".

Motivos

Segundo o secretário, um dos motivos por trás dessa melhoria é bem claro: o alto grau de investimento produzido e a entrada dos "laranjinhas" (policiais que concluíram a formação na Polícia Militar recentemente) em ação. De acordo com números divulgados durante a entrevista, após o mês de setembro, quando os novos policiais entraram nas ruas, o índice de roubos despencou.

“Em 18 de agosto entraram 2299 novos soldados da Polícia Militar e em novembro, 447 na Polícia Civil, mas ainda em setembro, aquilo que era uma redução de 8% a 10% por mês saltou para de 25% a 30% de redução em comparação com 2024", disse.

Outro fator destacado foi o investimento em armamento. Pernambuco adquiriu cerca de 20 mil pistolas Glock e outras armas de fogo de maior calibre. Alessandro afirmou que 70% dos policiais pernambucanos já têm sua própria arma de uso pessoal, além de coletes à prova de balas.



Feminicídio

Uma das questões mais importantes da atualidade no Brasil, o feminicídio foi um assunto tratado durante a entrevista. Apesar de demonstrar que alguns indicadores de violência contra mulheres sofreram redução em Pernambuco, o secretário ainda vê com preocupação as crescentes estatísticas.

“Tivemos redução de estrupo e agressões, mas o feminicídio aumentou em Pernambuco, assim como no Brasil. O feminicídio não acontece da noite para o dia. É uma tragédia anunciada por diversos hábitos de agressão feitos por homens ou companheiros. Começa com desrespeito, críticas, agressões verbais, para físicas e decorre no assassinato", iniciou.

Pedindo que a comunidade pernambucana notifique o estado, Alessandro Carvalho argumentou que nenhuma mulher sob a proteção da polícia foi executada ao longo do ano.

“Nenhuma mulher que estivesse sob medida protetiva morreu. Os homicídios foram executados contra aquelas mulheres que não tinham procurado o Estado”, afirmou.



