Reverência Secretário de Educação do Recife, Fred Amancio é homenageado no Teatro de Santa Isabel Homenagem foi entregue ao secretário pela bailarina Cecília Brennand, que também preside o projeto Aria Social

Secretário de Educação do Recife, Fred Amancio foi homenageado na noite desta quinta-feira (21), durante a apresentação musical “Capiba, pelas ruas eu vou”, no Teatro de Santa Isabel. Ele recebeu a homenagem através da bailarina e presidente do projeto Aria Social, Cecília Brennand, como uma forma de reconhecimento pelo seu trabalho.

“É com muita alegria e também com muita honra que eu recebo essa homenagem. Entendo que eu sou apenas um representante, pois a homenagem é, na verdade, a todos os profissionais de educação”, inicia Amancio, antes de listar algumas frentes de atuação que se tornaram destaques da educação local e acabaram sendo ampliadas a nível nacional como referências.

“Pernambuco assumiu um protagonismo nacional muito importante. Em 2016, o Estado chegou em primeiro lugar tendo o melhor Ensino Médio do Brasil. Passou a ser uma referência em escola integral também, e hoje mais de 70% dos estudantes do Ensino Médico estudam em tempo integral. Não é mérito meu, mas de um trabalho que começou com os meus antecessores”, afirma.

Fred Amancio é formado no curso de Administração de Empresas da Universidade de Pernambuco (UPE) e em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ele tem pós-graduação em Economia Aplicada à Gestão Fiscal, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, e MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás, pela FGV do Rio de Janeiro.

Entre os anos de 2015 a 2020, esteve à frente da Secretaria de Educação e Esportes do Governo de Pernambuco.

Atualmente, permanece transformando vidas através da educação, no cargo de secretário de Educação do Recife. É resgatando com orgulho o convite para esse último desafio na carreira profissional que ele compartilha uma meta da gestão municipal a ser cumprida ainda no primeiro semestre deste ano, voltada à etapa educacional da primeira infância.

“Em 2021, recebi um convite do prefeito João Campos para iniciar uma grande transformação, que hoje já enxergamos. Ele assumiu o compromisso de dobrar as ofertas de creches da cidade, para fazer em quatro anos o que foi feito em 40. Nós vamos cumprir essa meta ainda neste primeiro semestre de 2024. Muita coisa positiva vem acontecendo e a gente vê esse reconhecimento na população e no aprendizado das nossas crianças”, conclui.

Cecília Brennand se dedica à arte desde 1974, ano em que iniciou sua trajetória como aluna de dança clássica e moderna com Mônica Japiassú.

Para ela, a homenagem desta noite é reconhecer a dança como uma ferramenta de mudança social.

“Nós temos muito orgulho de ter Fred Amancio como secretário de educação. Hoje as escolas públicas de Pernambuco são uma referência em todo o Brasil. Nós escolhemos ele, porque é um representante da educação e faz muito”, diz.

Ela também é presidente do projeto Aria Social, que funciona como uma associação sem fins lucrativos que recebe crianças e adolescentes de baixa renda e risco social e oferece atividades gratuitas e formação continuada em dança e música. Cecília cita a aproximação da arte como indispensável para um aumento cultural nacional.

“O Aria levanta a bandeira da educação através da arte. Nós temos 588 alunos, entre crianças e jovens. O projeto tem um impacto social muito grande. Hoje teremos uma apresentação sobre Capiba, que é um gênio e uma referência muito grande. O Brasil precisa valorizar mais a nossa cultura. Um país sem cultura não tem identidade, é como um corpo sem alma”, frisa.

Marcando presença no evento, o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho, parabenizou a atuação e pontuou a possibilidade de parcerias em conjunto com o projeto social para apresentações em outras cidades.

“Queremos tirar o nosso chapéu para esse evento. Esse é um dos exemplos de como a Prefeitura do Recife, na condição de coadjuvante dessa vez, pode abraçar a promoção das artes para termos eventos importantes, tanto para a nossa gente como para servir ao turismo. Vislumbramos outras parcerias no futuro, tanto aqui no Recife como em cidades do interior, inclusive a minha amada Petrolina”, revela o gestor.

Quem também marcou presença no evento foi a professora e advogada Margarida Cantarelli, apontando características em comum entre Capiba e o Aria.

“É a capacidade de Capiba de se encontrar com o povo e levar ao máximo a música ao povo. O Aria transforma as pessoas e dá novas possibilidades de vida e futuro com o que há de mais bonito, que é através da arte”, afirma.

