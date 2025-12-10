A- A+

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO Secretário de Esportes e Lazer de Calumbi é preso por espancar esposa no Recife Vítima tem 45 anos, foi socorrida por vizinhos e precisou passar por cirurgia

O secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, no Sertão de Pernambuco, foi preso em flagrante nessa terça-feira (9) por tentativa de feminicídio contra a esposa, no Recife.

Numeriano Luiz de Sá, conhecido como Nô Numeriano, tem 64 anos e é sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco. A mulher, de 45 anos, foi socorrida por vizinhos e levada para um hospital particular da capital pernambucana.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva após audiência de custódia, segundo a advogada do secretário, Adriany Neves. Nô Numeriano nega as agressões.

"Gritos de socorro"

Tudo aconteceu no apartamento da família, no Edifício Alfredo Bandeira, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Segundo o vizinho do casal, Márcio Santos, jornalista de 38 anos, em entrevista à Folha de Pernambuco, a vizinhança começou a ouvir gritos e pedidos de socorro vindos da residência.

Ao chegar ao local, ele viu que a porta da cozinha estava entreaberta, e foi por lá que conseguiu entrar na residência e resgatar a vítima, que continuava sendo agredida.

"Entrei gritando e perguntando o que estava acontecendo. Foi quando a vítima estendeu a mão para mim e pediu socorro. Eu gritei, pedi para que ele (o suspeito) ficasse no local e retirei ela de lá", explicou.

Márcio também afirmou que, nesse momento, a vítima disse que o marido estava armado, pois era policial. "Por isso, fomos pela escada e não pelo elevador para não ficar esperando", afirmou.

No caminho, ele pediu para a equipe do prédio e outros moradores chamarem a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com Márcio, a ambulância chegou apenas uma hora depois do chamado.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para um hospital particular do Recife. Ela precisou passar por cirurgia, mas passa bem e está "fora de perigo", segundo Márcio.

"A heroína é a vítima"

Ainda de acordo com Márcio, a heroína em mais um caso alarmante de violência contra a mulher é a própria vítima. Para ele, prestar socorro não era mais que cumprir com a própria obrigação.

"Sob o calor do momento, você nem pensa muito, né? Nem calcula. Depois você pensa o risco que correu, enfim. O risco que corre por estar falando depois. Ainda assim, acho que não tem outra coisa, não teria outra coisa a ser feita", começou.

"Preciso ressaltar que, dentro desse contexto, eu não sou herói. Fiz o que acho que todo mundo precisa fazer. Heroína mesmo é a vítima, porque ela ainda teve forças para descer abraçada a mim, se sustentando, mas andando", completou.

O que dizem as autoridades

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, que informou que investiga o caso como "tentativa de feminicídio" por meio da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura de Calumbi. O prefeito da cidade, Joelson, informou que a gestão busca informações sobre o caso. Em breve, um pronunciamento oficial deverá ser feito.

A reportagem também tentou contato com a defesa da vítima e aguarda retorno.

Já a advogada de Nô Numeriano afirmou que estuda os próximos passos da defesa.



Como denunciar casos de violência contra a mulher

Pernambuco é um dos estados com mais casos de violência contra a mulher no país. Em 2024, a Central de Atendimento à Mulher fez 31.030 atendimentos a pernambucanas, um aumento de 40,6% com relação ao ano anterior. Os dados são da Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Houve, ainda, um aumento de 16,3% no número de denúncias, passando de 3.963 em 2023 para 4.609 em 2024. Desses, 4.087 foram recebidas por telefone e 424, por WhatsApp.

Os dados apenas atestam uma realidade muito mais profunda de situações de violências vividas por mulheres dia após dia.

Para denúncias, a vítima pode fazer a ligação gratuita (ligue 180) de qualquer lugar do Brasil, 24 horas, todos os dias da semana (inclusive finais de semana e feriados).

Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.

