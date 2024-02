A- A+

Antony Blinken Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chega a Brasília O encontro com Lula ocorrerá em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta terça-feira (20) a Brasília, na véspera de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de participar de uma reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro, constatou um jornalista da AFP.

O encontro com Lula ocorrerá em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel, depois que o presidente comparou a ofensiva israelense em Gaza ao Holocausto. Os Estados Unidos asseguraram, nesta terça, divergir destas declarações.

