GUERRA Secretário de Estado dos EUA anuncia US$ 700 milhões em ajuda humanitária para Ucrânia O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido anunciou que o País também está separando 3 bilhões de libras por ano para ajudar a Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou mais de US$ 700 milhões em ajuda humanitária para a Ucrânia durante visita em Kiev nesta quarta-feira, 11.



O valor busca reforçar a rede de energia do país, que tem sido atacada pela Rússia.

A excursão feita por Blinken foi realizada para ressaltar o comprometimento americano com a Ucrânia na guerra contra a Rússia e contou com a companhia do secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy.

O britânico anunciou que o Reino Unido também está separando 3 bilhões de libras por ano para ajudar a Ucrânia.

No encontro, autoridades ucranianas pressionaram os representantes americano e britânico, pedindo permissão para que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente contra alvos dentro da Rússia. Blinken disse que "levaria essa discussão de volta a Washington para informar o presidente".

A visita diplomática acontece justamente em um momento em que o exército russo avança sobre a região ucraniana de Donetsk.

