Secretário de Estado dos EUA chega a Israel em primeira etapa de viagem pelo Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chegou na noite deste sábado (15) a Israel, a primeira etapa de sua viagem pelo Oriente Médio, informaram jornalistas da AFP.

Rubio aterrissou no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, e manterá diálogos com as autoridades israelenses no domingo.



Durante esses encontros, está previsto que o chefe da diplomacia americana apresente a proposta do presidente Donald Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza, um território devastado pelo conflito entre o movimento islamista Hamas e Israel.

O presidente republicano sugeriu que os Estados Unidos assumam o controle de Gaza e que a população palestina seja deslocada, uma ideia que gerou rejeição na comunidade internacional.

