diplomacia

Secretário de Estado dos EUA diz confiar em "bom resultado para todos" na Groenlândia

O republicano acusa a Dinamarca e vários países europeus parceiros da Aliança Atlântica de não protegerem a ilha diante da Rússia e da China

O secretário de Estado dos EUA, Marco RubioO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio - Foto: Saul Loeb / AFP

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, expressou confiança, nesta quarta-feira (28), de que uma solução mutuamente satisfatória pode ser encontrada em relação à Groenlândia, após o presidente Donald Trump prometer negociações sobre o assunto.

"Haverá reuniões técnicas entre nós e nossos parceiros na Groenlândia e na Dinamarca sobre esta questão, e acredito que iniciamos um processo que levará a um bom resultado para todos", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado americano.

Trump agitou a Otan ao ameaçar anexar a Groenlândia, um território autônomo dinamarquês do Ártico, com localização estratégica e rico em minerais, que o presidente americano considera indispensável para a segurança dos Estados Unidos.

O republicano acusa a Dinamarca e vários países europeus parceiros da Aliança Atlântica de não protegerem a ilha diante da Rússia e da China.

Mas após semanas em que reiterou seu desejo de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, inclusive por meio da força, Trump anunciou, em 21 de janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, "o marco de um futuro acordo" sobre a ilha, alcançado com o chefe da Otan, Mark Rutte.

Após o anúncio, o presidente americano recuou em suas novas ameaças tarifárias contra vários países europeus contrários ao seu desejo de adquirir a ilha e descartou qualquer intervenção militar para obtê-la.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, declarou em seguida que desconhecia o que foi acordado entre o presidente americano e o chefe da Otan.

